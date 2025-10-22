ÅìÂçÆ±µéÀ¸¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é2¥«·î¡ÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¥Õ¥¸Æ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Êà¹ë²÷á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÅ·»È¤Î²£´é¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¡Á¡×
¡Ö¼ê¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬à¹ë²÷¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#ÂçÀö¡×¡Ö#´ä²´éÚ¡×¡Ö#¼ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö#¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö#¥¤¥¤¥À¥³´Ý¤´¤ÈÆþ¤ê¤¿¤³¾Æ¤¡×¡Ö#¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÉôÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²´éÚ¤ä¥Û¥¿¥Æ¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¡¢³¤¤Î¹¬¤ò¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö²´éÚ¡¢¥¢¥ï¥Ó¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢¥Ï¥Þ¥°¥êŽ¥Ž¥Ž¥³¤Á¯»°Ëæ¡×¡ÖÌÜ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¡Á¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤§¡Á¡×¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Í¤§¡×¡ÖÅ·»È¤Î²£´é¤À¡×¡ÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2019Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ïº£Ç¯8·î¤ËÅìµþÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Ä«¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£