「スロットよ、彼を出せ！」まさかの４連敗と不振のプレミア王者、遠藤航の先発起用を地元メディアが提言！「今季のリバプールは中盤がまったく存在していない」
公式戦で４連敗と苦戦していれば、起用の変化を求める声が上がるのも当然だ。
開幕から公式戦７連勝とロケットスタートを切ったリバプールだが、その後はクリスタル・パレス、ガラタサライ、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドを相手に４連敗を喫した。アルネ・スロット監督率いるチームに対する批判は強まっている。
流れを変えたいリバプールは、10月22日のチャンピオンズリーグ（CL）でフランクフルトと対戦する。専門サイト『Rush The Kop』は21日、この試合で出場機会にふさわしい選手を３人取り上げた。ユーゴ・エキティケ、フェデリコ・キエーザとともに選ばれたのが、遠藤航だ。
同メディアは「ライアン・フラーフェンベルフが負傷で遠征不在のなか、代わりに中盤の底で穴埋めするのに非常に有力な候補となるのが、日本代表キャプテンだ」と報じた。
「今季のリバプールは中盤がまったく存在せず、ピッチのあちこちにスペースができるときがある。旧来型の守備的MFであるエンドウは、チームの中心部に安定性を取り戻させるために必要な存在かもしれない。彼も軽傷を抱えて戻ったばかりだが、その経験とリーダーシップのクオリティーが、激しい雰囲気が予想されるなかでとても有益なのは変わらない」
Rush The Kopは「ここまで、リバプールは一部のMFの出来が十分でなかった。そのため、フランクフルト戦でエンドウが力強いパフォーマンスを見せれば、近い将来に連続出場する可能性もあるだろう」と続けている。
「スロットはチームがもっと得点をあげることを必要としている。だが、それ以上に必要なのは強さだ。そしてそれこそ、彼（遠藤）がベストの仕事をしてみせる点だろう。アルネよ、彼をピッチに送り出せ！」
遠藤はピッチに立ち、欧州最高峰の舞台で堂安律と対峙するのか。采配に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
