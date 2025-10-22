FC東京にアクシデント。今季新戦力のアタッカーが右ハムストリング肉離れで戦線離脱
2025年10月21日、FC東京が怪我人を発表。今季の新加入で前線を引っ張ってきたマルセロ・ヒアンが同14日の練習中に負傷し、チームドクターの診断を受けて「右ハムストリング肉離れ」で戦線離脱することになった。
全治は約４〜６週間の見込み。これにより10月25日のファジアーノ岡山戦（J１リーグ第35節）はもちろん、11月９日のFC町田ゼルビア戦（J１リーグ第36節）への出場も難しい状況だ。
９月後半には同じFWの小柏剛（右肩鎖関節脱臼）、長倉幹樹（左足膝蓋骨骨折）が負傷し、直近のサンフレッチェ広島（10月17日／結果は０−０）でいずれもメンバーから外れていた。
アタッカーに負傷者が相次ぐ中でのM・ヒアンの離脱は、チームにとって小さくないアクシデントだろう。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
