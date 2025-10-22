中村江里子、母親＆18歳長男との″女帝と臣下達″ショットに反響「お母様とやはり似ていますね」「自慢の息子さんですね」
元アナウンサーの中村江里子（56）が21日、自身のインスタグラムを更新。母親、長男（18）との“3世代ショット”を公開した。
【写真】「お母様ますますお美しい」中村江里子＆母親＆長男の3世代ショット
中村は「家族に会いに東京に。久しぶりの銀座は母と息子と」と書き出し、親子3世代で出かけたことを報告「いつも家族で訪れるこちらのお店では、食事後必ず母をこちらの椅子に座らせて"女帝と臣下達"ショットを撮ります」と、母親が大きな椅子に座り、左右に長男と中村が立った“女帝と臣下達”ショットを披露している。
ほかにも長男と銀座の"ガス灯通り"で母親が撮影した中村と長男の親子2ショットや、木村家のパンの写真など、つかの間の東京ステイを楽しむ様子を紹介した。
この投稿にファンからは「お母さま素敵」「お母様とやはり似ていますね」「素敵なご家族です」「お母様ますますお美しい 自慢の息子さんですね コート姿もかっこいい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お母様ますますお美しい」中村江里子＆母親＆長男の3世代ショット
中村は「家族に会いに東京に。久しぶりの銀座は母と息子と」と書き出し、親子3世代で出かけたことを報告「いつも家族で訪れるこちらのお店では、食事後必ず母をこちらの椅子に座らせて"女帝と臣下達"ショットを撮ります」と、母親が大きな椅子に座り、左右に長男と中村が立った“女帝と臣下達”ショットを披露している。
ほかにも長男と銀座の"ガス灯通り"で母親が撮影した中村と長男の親子2ショットや、木村家のパンの写真など、つかの間の東京ステイを楽しむ様子を紹介した。
この投稿にファンからは「お母さま素敵」「お母様とやはり似ていますね」「素敵なご家族です」「お母様ますますお美しい 自慢の息子さんですね コート姿もかっこいい」などのコメントが寄せられている。