お笑いタレントの東野幸治（58）が22日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。21日に発足した高市内閣について見解を示した。

番組では、新内閣のメンバーをパネルにして紹介。率直な感想を聞かれた東野は、「個人的に注目してるのは、片山さつきさん、小野田さん」と告白。「女性2人の大臣ですけども、やっぱり物価高対策、お金にまつわることがたくさんある」といい、「片山さんは元大蔵省、財務省出身ですから、積極財政っていう言葉が本当によく聞かれるけど、どのようにやっていただけるのかなって」と話した。

また小野田紀美氏については「非常に期待したいですし、今回、高市新内閣になって、シンボリックな存在は小野田さんじゃないのかな。元気はつらつな感じで」と期待。番組MCの青木源太アナウンサーから「総裁選の時も応援団のキャプテンとして、高市新総裁誕生のために奮闘されていた小野田氏が、経済安全保障担当大臣ということ」と補足されると、「楽しみ」と感想を述べた。

さらに経済財政担当相に起用された城内実氏に触れ、「城内さんもね、経済財政大臣になりましたけど、この方も積極財政派って聞いてますから、（やりたいことが）ハッキリしてるから期待したいと思います」と語っていた。