¿å¾å¹±»ÊàÍúÎò½ñ¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤·ÐÎòá¹ðÇò¡ÖÂç³Ø¤Ë£±¤«·î¤À¤±¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤Ïºî¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡¡¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¡ÙÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·¥ê¡¼¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë£²¿Í¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ò¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈäÏª¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¿å¾å¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¥¥ì¥¤¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢À¸¸«¤â¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç±Ç²è¤È¤«¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¾å¤Ï£Ã£Í»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö²Î¤È¤«¥À¥ó¥¹¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤âÊ¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¿´¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÎÉôÊ¬¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤£Ã£Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¥¹¡¼¥Ä¤ÎÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤òÀä»¿¡£¡Ö¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÄÌÇ¯Ãå¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥¸¥à¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£
¡¡
¡¡£Ã£Í¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢À¸¸«¤Ï¡Ö¶µ»Õ¤È¤«¥·¥ã¥¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¿å¾å¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÂç³Ø¤Ë£±¤«·î¤À¤±¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍúÎò½ñ¤Ë½ñ¤±¤Ê¤¤·ÐÎò¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤Ïºî¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÍ§¤À¤Á¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¤ë¥¹¡¼¥Ä¤òÀÄ»³¤µ¤ó¤Çºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£