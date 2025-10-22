東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

貿易収支（9月）08:50

結果 -2346億円

予想 225億円 前回 -2428億円（-2425億円から修正）



※要人発言やニュース

【日本】

城内経済財政相

円安は経済にプラスとマイナスの両方の影響を与える、為替動向を注視

円安は輸出企業収益拡大・投資促進も、物価を押し上げる



【米国】

トランプ米大統領は共和党議員らに毅然とした態度を示すよう促す

民主党の狂った陰謀に我々は脅迫されない、民主党に愚かな連中がいる

政府閉鎖によって生じた混乱は民主党の責任、100万人以上の連邦政府職員が無給だ

11月1日から中国への関税は約155%になる、高関税は彼らにとって持続不可能



【カナダ】

カナダ統計局

米政府閉鎖の影響で11月4日に予定されている貿易統計の発表を延期する可能性が高い

カナダの対米輸出に関するデータを受け取っていない



【中国】

ゴールドマンサックス

中国株は27年末までに30%上昇すると予想、押し目買いを勧める

市場安定策、資金流入、企業利益の拡大を理由に挙げる



【豪州・中国】

中国は豪州に挑発を止めなければ二国間関係を損なうことになると警告

※豪州は中国の戦闘機がオーストラリア空軍機のすぐ近くで照明弾を発射したと非難

