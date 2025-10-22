46歳・ともさかりえ、“水着姿チラリ”沖縄旅のバカンスショット公開 リゾートで満喫「セクシーな後ろ姿」「神々しいです」
俳優のともさかりえ（46）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、沖縄でのバカンスの様子を公開。ホテルのジャグジーでリラックスする写真では、水着での後ろ姿も披露した。
【写真】「神々しいです」“水着姿チラリ”な沖縄旅行ショットを公開したともさかりえ
投稿では「いちばん日陰なジャグジーエリアで一瞬だけ修行僧スタイルから解放」とコメント。海を望むプールで帽子をかぶりながらくつろぐ後ろ姿のほか、現地スタッフのもてなしを受け「アットホームな雰囲気に癒される」「お天気にも恵まれて幸せ」と感謝をつづった。
さらに、レストランでのハート形トリュフリゾットやパンケーキ、ステーキなどの料理、人気店のかき氷、ハンバーガーなど、グルメを堪能する様子も公開。最後は夕暮れの海を撮影した写真で旅を締めくくった。
コメント欄には「りえさん、水着後ろ姿でも神々しいです」「可愛い 沖縄癒されるね」「沖縄行きたくなりました!!素敵なお写真たちありがとうございます」「絵になる後ろ姿に感動です 沖縄の幸せお裾分けありがとうございます」「セクシーな後ろ姿 りえちゃんはいつもほんとスリムだけど食べても太らない？」といった声が相次いでいる。
