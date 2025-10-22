フジテレビ系「サン！シャイン」が２２日、放送され、高市早苗新首相の誕生と新内閣の話題で、ゲストのコメンテーターが突然歌い出し、スタジオに笑い声がもれる一幕があった。

この日は、元自民党幹事長で「政治ジャーナリスト」の肩書で活動を始め、総裁選を皮切りにテレビ出演が急増している石原伸晃氏（６８）が生出演。史上初の女性首相誕生に「私ね、高揚しちゃった」「昨日はね、本当に高揚した」と明かし、高市内閣に命名するとしたら、とフリップを使って説明するコーナーで「働いてぇ〜！働いてぇ〜！働いてぇ〜！早苗内閣」と高市氏の総裁就任時の言葉を引用し、歌い出し、スタジオには『ハハハッ…』と笑いが。俳優の弟（二男）・石原良純（６３）の突然の甲高い声に似た高めの声も印象的だった。

石原氏の父は自民党衆院議員だった元東京都知事の故石原慎太郎氏。自身は長男で、今回、三男の石原宏高氏（６１）が環境相として初入閣を果たした。自身も環境相を務めたことがあり、弟の入閣について聞かれると、「福島の原発の中間貯蔵施設の土」に言及。除染度の再利用などの問題をあげ、「そういうところにフォーカスを当ててもらいたい」と期待した。石原氏の叔父は俳優の故石原裕次郎さん。