日本発グローバルグループの＆ＴＥＡＭが、２０２６年２月２５日と２７日にＫアリーナ横浜などで開催される世界的米ポップ・ロック・バンドＯｎｅＲｅｐｕｂｌｉｃの来日公演に、スペシャルゲストとして出演することが決定した。

ＯｎｅＲｅｐｕｂｌｉｃは名曲「Ａｐｏｌｏｇｉｚｅ」や「Ｃｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｔａｒｓ」、映画「トップガン マーヴェリック」の劇中歌「Ｉ Ａｉｎ’ｔ Ｗｏｒｒｉｅｄ」など、累計４千１００万以上のセールスを記録し、世界的な成功を収めている。

グラミー賞受賞のヒットメーカーとしても名高い、ＯｎｅＲｅｐｕｂｌｉｃフロントマンのライアン・テダーは、＆ＴＥＡＭの楽曲「Ｄｒｏｐｋｉｃｋ」のプロデュースに携わっており、両者の音楽的なつながりが、今回のステージでいよいよ結実する。

そんなＯｎｅＲｅｐｕｂｌｉｃの前回来日公演は、即日ＳＯＬＤ ＯＵＴを記録。ＨＹＢＥ ＪＡＰＡＮは「＆ＴＥＡＭの加わった今回の公演は、世代とジャンルを超えた夢の共演として、ここでしか味わえない記憶に残る特別な夜になる」と予告している。

【＆ＴＥＡＭ コメント】

こんなに素敵な舞台に出演させていただくことを最初に聞いた時には、あまりにも信じられない光栄なチャンスで言葉が出ませんでした。後から「本当にすごいことだ」と実感して、メンバー全員で大興奮しました。ＯｎｅＲｅｐｕｂｌｉｃの皆さんの名に恥じないよう精一杯つとめて、＆ＴＥＡＭの魅力とともに会場の皆さんにステージをお届けできるように頑張ります。