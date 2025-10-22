娘のSOSに気づけていなかった？実母に不登校を告白すると…
母親が注意した宿題中のスマホいじり。直後、小5の娘が呟いた絶望の言葉とは／娘に死にたいと言われました 不登校の理由（1）
「あーあ、もう…死んじゃおっかな」ある日の宿題中にそう呟いた、小学5年生の真奈。
「冗談でもそんなこと言わないで」と母親は注意しつつやり過ごしますが、その日を境に、真奈は学校へ行くのをやめてしまいました。
成績優秀で友達も多く、親とも良好な関係を築いていたはずの真奈。なぜ突然休むようになってしまったのか、母親はもちろん、担任も理由がまったくわかりません。真奈の親友のママ友たちにも聞いて回りますが、解決の糸口は見えないまま。「娘が不登校なんて」と焦る母親の言動に、真奈は苛立ちを露わにし、母娘の衝突は増えていくばかりで…。
※本記事はとーや あきこ著の書籍『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』から一部抜粋・編集しました。
不登校の悩みは、家庭だけでの解決が難しいことも少なくありません。学校のスクールカウンセラーや、自治体の専門機関の相談窓口など、状況にあわせたサポートの利用を検討しましょう。
