＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位に稀元素 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位に稀元素

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、第一稀元素化学工業<4082.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



同社は２１日、セラミックス製品の材料となるジルコニアの粉末である「ＤＵＲＡＺＲ－Ｓ」シリーズから、レアアースを使用しない「ＨＳＹ－０７７４」を開発したと発表した。「ＤＵＲＡＺＲ－Ｓ」シリーズは、使用することで高い耐久性を持つセラミックス製品を製作可能とするジルコニアの粉末材料。ジルコニアには、一般的に安定化剤としてイットリアなどのレアアースが使用されているが、「ＨＳＹ－０７７４」は入手が容易なカルシア（酸化カルシウム）を安定化剤として使用することに成功。ジルコニウム原料についても自社サプライチェーンによる安定調達が可能なことから、安定した供給が可能としている。



レアアースをめぐっては、中国による輸出規制が国際的な問題となっていることから、レアアースを使用しない「ＨＳＹ－０７７４」は、セラミックス製品の安定供給に貢献するとして期待が高い。そのため、この日の同社株には朝方から買いが殺到し、株価がストップ高の７９４円に上昇したのちも買いを集めており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS