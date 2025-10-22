2025年Jリーグアウォーズ総合司会はハリー杉山さん&中川絵美里さんに決定
Jリーグは22日、2025シーズンのJリーグアウォーズ総合司会をハリー杉山さんと中川絵美里さんが務めることを発表した。表彰式は12月11日に横浜アリーナにて開催される。
Jリーグを通じ、2人はコメントを寄せている。
■ハリー杉山さん
「2025JリーグアウォーズのMCを務めさせていただきます、ハリー杉山です。サッカーがいかに日本全国の人々の力の源になっているのか、今年も日本中のスタジアムを飛び回り、ダイレクトに感じてきました。共に感動し、声を上げ、喜び、悔しがり、そしてサッカーと共に息を吸うような一年でした。もはや、サッカー無しでは考えられないこの人生。そう思わせてくれる選手、監督、クラブ関係者、レフェリー達に最大のリスペクトと感謝を示し、彼らのハードワークを讃えましょう。世界が注目する日本サッカーの軸、ここにあり。Let's go!!!!」
■中川絵美里さん
「Jリーグにキャスターとして携わって10年。取材者として、時にはプレゼンテーターとして関わらせていただいた夢の舞台、Jリーグアウォーズ。その場で今年、司会という大役を務めさせていただくことになり、大変光栄です。今季も各地のスタジアムで、数えきれないドラマと熱狂を目の当たりにしました。壮絶で、劇的で、毎節心を揺さぶられる瞬間の連続でした。そして来季、Jリーグは新たなスタートを切ります。その新たな一歩を前に、この1年、そしてこれまでの33年に思いを馳せながら、あの空間を創り上げてくださるすべての方への感謝とリスペクトを胸に、全身全霊で盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします!これまでの振り返り、新たなシーズンに向けた一歩を踏み出す大切なひとときをご堪能くださいませ。」
Jリーグを通じ、2人はコメントを寄せている。
■ハリー杉山さん
「2025JリーグアウォーズのMCを務めさせていただきます、ハリー杉山です。サッカーがいかに日本全国の人々の力の源になっているのか、今年も日本中のスタジアムを飛び回り、ダイレクトに感じてきました。共に感動し、声を上げ、喜び、悔しがり、そしてサッカーと共に息を吸うような一年でした。もはや、サッカー無しでは考えられないこの人生。そう思わせてくれる選手、監督、クラブ関係者、レフェリー達に最大のリスペクトと感謝を示し、彼らのハードワークを讃えましょう。世界が注目する日本サッカーの軸、ここにあり。Let's go!!!!」
「Jリーグにキャスターとして携わって10年。取材者として、時にはプレゼンテーターとして関わらせていただいた夢の舞台、Jリーグアウォーズ。その場で今年、司会という大役を務めさせていただくことになり、大変光栄です。今季も各地のスタジアムで、数えきれないドラマと熱狂を目の当たりにしました。壮絶で、劇的で、毎節心を揺さぶられる瞬間の連続でした。そして来季、Jリーグは新たなスタートを切ります。その新たな一歩を前に、この1年、そしてこれまでの33年に思いを馳せながら、あの空間を創り上げてくださるすべての方への感謝とリスペクトを胸に、全身全霊で盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします!これまでの振り返り、新たなシーズンに向けた一歩を踏み出す大切なひとときをご堪能くださいませ。」