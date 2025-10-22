＜秋の味覚満載！山梨を巡る日帰りバスツアー！＞
今が旬のシャインマスカットが食べ放題！富士山を望む豪華ビュッフェや
山梨名物が集まる食い倒れスポットなど、秋の山梨が楽しめる
満腹日帰りバスツアー！

【出演者】
北斗 晶
小田井涼平
福田麻貴（3時のヒロイン）

【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
【山梨】山梨行くしかナシ！絶景「フジヤマテラス」で
贅沢ランチビュッフェ＆シャインマスカット狩り食べ放題♪
ハーブ庭園散策に新スポット「小江戸甲府花小路」へ！

【訪れた場所】
●リサとガスパール タウン　(山梨県富士吉田市)
営業時間／9:00〜19:00 
 [パティスリー（フジヤマクッキー　富士急ハイランド店）]
 ・オールクッキーズ15pieces 　　2,600円 
[カフェブリオッシュ]
営業時間／10:00〜17:30
・ふじちゃん　１個　　500円
・リサのクリームパン １個　　　350円
・ガスパールのチョコパン　１個　　　350円
・クロワッサン 　　　　280円
・シナモンロール　　　280円
・レーズンブレッド　　　690円
・レーズンブレッド（ハーフサイズ）　　　410円 
[レ レーヴ サロン・ド・テ]
営業時間／ランチ・11:00〜14:00　ティータイム・14:00〜16:00
　　　　　ブティック＆テイクアウト・10:00〜閉園まで
・ジャースイーツ　ショートケーキ 　　600円
・ブロワイエショコラノワール　100g　　1,000円
・マカロン　６個入　　　　2,000円
・ジャースイーツ　モンブラン 　　　　　600円
・季節のアフタヌーンティーセット　２名　　9,500円〜
・賞味期限５分のシュークリーム　　　　　500円
・アイスバー　マンゴー　　　　500円
・アイスバー　桃　　　　　　　500円
・アイスバー　シャイン　　　　500円

●見晴し園　(山梨県笛吹市）
営業日／年中無休
営業時間／8:00〜16:00
・シャインマスカット食べ放題（40分間）
[料金]
大人（12歳以上）　2,500円
４歳〜11歳 　 1,300円
４歳未満 　　　無料
・本日のお買い得　１パック　　　500円
・新品種（サンシャインレッド）　　6,400円
・ぶどう果汁　　　　　　2,400円
・見晴し園　ワイン１本　　700円
・シャインマスカットバター　　　　920円
・見晴し園ワイン（白）１本　　　　700円
・ピーチジュース　　　　　　350円
・シャインマスカット　ドレッシング　　　　870円
・ソフトクリーム　シャインマスカット　　400円

●小江戸甲府　花小路（山梨県甲府市）
［四文屋 花小路店］
営業時間／11:00〜23:00
・富士桜ポーク重　　　800円
・四文屋団子　１本　　132円 
［江戸中華 花華］
営業時間／11:00〜22:00
定休日／月曜
・甲州焼きそば　　　900円
［ニホンウナギ 大門］
営業時間／10:30〜14:30
・特上一本鰻重　　　　　3,600円 
［クレープとエスプレッソと花小路］
営業時間／10:00〜18:30
・栗とほうじ茶とモンブラン　　　　　1,600円
・ウインナーチーズエッグ　　　　1,380円
・チョコメルトバナナ　　　　　1,380円
［小江戸甲府花小路　桔梗茶屋］
営業時間／10:00〜21:00
・甲州まぐろ焼きつぶあん　１個　200円
・甲州まぐろ焼きカスタード　１個　200円
・甲州ソースカツ丼 鬼カツ　　　　1,980円
・鳥もつ煮　　　　600円
・まぐろの漬け丼　　　　1,200円
・おざら　　　950円
・信玄ほうとう　　　　　　　1,320円
・あさりラーメン　　　　　　1,000円 
［果実処　旬甘堂］
営業時間／11:00〜17:30
定休日／月曜
・生フルーツゼリー　　　550円〜
・生フルーツゼリーミックス　　　　680円
・シャインマスカットパフェ　　　　1,500円
・生フルーツゼリー梨　　　　　　700円 
［おみやげ・休処　利休］
営業時間／10:00〜17:00
定休日／月曜
・桔梗信玄餅どら　５個入　　1,160円
・あんみつ　ところてん　セット　1,200円
［おにぎり専門店RAN］
営業時間／10:00〜17:00
定休日／月曜
・大人のツナマヨ　１個　210円
・鮭　１個　　　190円
・辛子明太子　１個　　　230円
・しその実　１個　　　　190円
・ご馳走納豆　１個　　　220円

※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜人気観光スポット大捜査線＞
人気観光地をスタッフが徹底的に張り込み取材！
行列の謎や意外な新スポットまで続々発見！
今回は進化し続ける神奈川県・鎌倉を徹底取材！

【出演者】
小倉優子
秋元真夏

【今回訪れた場所】
●鎌倉（神奈川県鎌倉市）
[朝食屋コバカバ]
営業時間／7:00〜14:00
定休日／水曜
・サバの文化干　　　　　 1,450円
[GARDEN HOUSE KAMAKURA]
営業時間／9:00〜21:00
・フレンチトースト　　　1,400円
[鎌倉市農協連即売所]
営業時間／8:00〜なくなり次第終了
定休日／なし（年始のみ）
[鎌倉中央食品市場]
営業時間／店舗によって異なる
定休日／店舗によって異なる

●鎌倉小町通り
[アカリダイニング]
営業時間／ランチ・11:00〜14:00　 ディナー・17:00〜21:00
定休日／月曜（ディナー）
・アジの梅しそフライとオニオンフライ定食　　　　1,500円（ディナー価格）
・やわらか国産若鶏のから揚げ　　　990円（単品）
[鎌倉チャンプル]
営業時間／17:00〜24:00
定休日／火曜
・カリカリスパムチップス　　　　 880円
・島焼きそば　　　　　　　1,320円
[Femme de Bateau Aoki]
営業時間／18:00〜24:00

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

 