＜秋の味覚満載！山梨を巡る日帰りバスツアー！＞

今が旬のシャインマスカットが食べ放題！富士山を望む豪華ビュッフェや

山梨名物が集まる食い倒れスポットなど、秋の山梨が楽しめる

満腹日帰りバスツアー！

【出演者】

北斗 晶

小田井涼平

福田麻貴（3時のヒロイン）

【今回体験したバスツアー】

＜オリオンツアー＞

【山梨】山梨行くしかナシ！絶景「フジヤマテラス」で

贅沢ランチビュッフェ＆シャインマスカット狩り食べ放題♪

ハーブ庭園散策に新スポット「小江戸甲府花小路」へ！

【訪れた場所】

●リサとガスパール タウン (山梨県富士吉田市)

営業時間／9:00〜19:00

[パティスリー（フジヤマクッキー 富士急ハイランド店）]

・オールクッキーズ15pieces 2,600円

[カフェブリオッシュ]

営業時間／10:00〜17:30

・ふじちゃん １個 500円

・リサのクリームパン １個 350円

・ガスパールのチョコパン １個 350円

・クロワッサン 280円

・シナモンロール 280円

・レーズンブレッド 690円

・レーズンブレッド（ハーフサイズ） 410円

[レ レーヴ サロン・ド・テ]

営業時間／ランチ・11:00〜14:00 ティータイム・14:00〜16:00

ブティック＆テイクアウト・10:00〜閉園まで

・ジャースイーツ ショートケーキ 600円

・ブロワイエショコラノワール 100g 1,000円

・マカロン ６個入 2,000円

・ジャースイーツ モンブラン 600円

・季節のアフタヌーンティーセット ２名 9,500円〜

・賞味期限５分のシュークリーム 500円

・アイスバー マンゴー 500円

・アイスバー 桃 500円

・アイスバー シャイン 500円

●見晴し園 (山梨県笛吹市）

営業日／年中無休

営業時間／8:00〜16:00

・シャインマスカット食べ放題（40分間）

[料金]

大人（12歳以上） 2,500円

４歳〜11歳 1,300円

４歳未満 無料

・本日のお買い得 １パック 500円

・新品種（サンシャインレッド） 6,400円

・ぶどう果汁 2,400円

・見晴し園 ワイン１本 700円

・シャインマスカットバター 920円

・見晴し園ワイン（白）１本 700円

・ピーチジュース 350円

・シャインマスカット ドレッシング 870円

・ソフトクリーム シャインマスカット 400円

●小江戸甲府 花小路（山梨県甲府市）

［四文屋 花小路店］

営業時間／11:00〜23:00

・富士桜ポーク重 800円

・四文屋団子 １本 132円

［江戸中華 花華］

営業時間／11:00〜22:00

定休日／月曜

・甲州焼きそば 900円

［ニホンウナギ 大門］

営業時間／10:30〜14:30

・特上一本鰻重 3,600円

［クレープとエスプレッソと花小路］

営業時間／10:00〜18:30

・栗とほうじ茶とモンブラン 1,600円

・ウインナーチーズエッグ 1,380円

・チョコメルトバナナ 1,380円

［小江戸甲府花小路 桔梗茶屋］

営業時間／10:00〜21:00

・甲州まぐろ焼きつぶあん １個 200円

・甲州まぐろ焼きカスタード １個 200円

・甲州ソースカツ丼 鬼カツ 1,980円

・鳥もつ煮 600円

・まぐろの漬け丼 1,200円

・おざら 950円

・信玄ほうとう 1,320円

・あさりラーメン 1,000円

［果実処 旬甘堂］

営業時間／11:00〜17:30

定休日／月曜

・生フルーツゼリー 550円〜

・生フルーツゼリーミックス 680円

・シャインマスカットパフェ 1,500円

・生フルーツゼリー梨 700円

［おみやげ・休処 利休］

営業時間／10:00〜17:00

定休日／月曜

・桔梗信玄餅どら ５個入 1,160円

・あんみつ ところてん セット 1,200円

［おにぎり専門店RAN］

営業時間／10:00〜17:00

定休日／月曜

・大人のツナマヨ １個 210円

・鮭 １個 190円

・辛子明太子 １個 230円

・しその実 １個 190円

・ご馳走納豆 １個 220円

※時間により場所が異なる場合がございます

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。

詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

＜人気観光スポット大捜査線＞

人気観光地をスタッフが徹底的に張り込み取材！

行列の謎や意外な新スポットまで続々発見！

今回は進化し続ける神奈川県・鎌倉を徹底取材！

【出演者】

小倉優子

秋元真夏

【今回訪れた場所】

●鎌倉（神奈川県鎌倉市）

[朝食屋コバカバ]

営業時間／7:00〜14:00

定休日／水曜

・サバの文化干 1,450円

[GARDEN HOUSE KAMAKURA]

営業時間／9:00〜21:00

・フレンチトースト 1,400円

[鎌倉市農協連即売所]

営業時間／8:00〜なくなり次第終了

定休日／なし（年始のみ）

[鎌倉中央食品市場]

営業時間／店舗によって異なる

定休日／店舗によって異なる

●鎌倉小町通り

[アカリダイニング]

営業時間／ランチ・11:00〜14:00 ディナー・17:00〜21:00

定休日／月曜（ディナー）

・アジの梅しそフライとオニオンフライ定食 1,500円（ディナー価格）

・やわらか国産若鶏のから揚げ 990円（単品）

[鎌倉チャンプル]

営業時間／17:00〜24:00

定休日／火曜

・カリカリスパムチップス 880円

・島焼きそば 1,320円

[Femme de Bateau Aoki]

営業時間／18:00〜24:00

