１０月２２日（水）のヒルナンデス！★山梨へ日帰りバスツアー！★人気観光スポット大捜査線in鎌倉★
＜秋の味覚満載！山梨を巡る日帰りバスツアー！＞
今が旬のシャインマスカットが食べ放題！富士山を望む豪華ビュッフェや
山梨名物が集まる食い倒れスポットなど、秋の山梨が楽しめる
満腹日帰りバスツアー！
【出演者】
北斗 晶
小田井涼平
福田麻貴（3時のヒロイン）
【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
【山梨】山梨行くしかナシ！絶景「フジヤマテラス」で
贅沢ランチビュッフェ＆シャインマスカット狩り食べ放題♪
ハーブ庭園散策に新スポット「小江戸甲府花小路」へ！
【訪れた場所】
●リサとガスパール タウン (山梨県富士吉田市)
営業時間／9:00〜19:00
[パティスリー（フジヤマクッキー 富士急ハイランド店）]
・オールクッキーズ15pieces 2,600円
[カフェブリオッシュ]
営業時間／10:00〜17:30
・ふじちゃん １個 500円
・リサのクリームパン １個 350円
・ガスパールのチョコパン １個 350円
・クロワッサン 280円
・シナモンロール 280円
・レーズンブレッド 690円
・レーズンブレッド（ハーフサイズ） 410円
[レ レーヴ サロン・ド・テ]
営業時間／ランチ・11:00〜14:00 ティータイム・14:00〜16:00
ブティック＆テイクアウト・10:00〜閉園まで
・ジャースイーツ ショートケーキ 600円
・ブロワイエショコラノワール 100g 1,000円
・マカロン ６個入 2,000円
・ジャースイーツ モンブラン 600円
・季節のアフタヌーンティーセット ２名 9,500円〜
・賞味期限５分のシュークリーム 500円
・アイスバー マンゴー 500円
・アイスバー 桃 500円
・アイスバー シャイン 500円
●見晴し園 (山梨県笛吹市）
営業日／年中無休
営業時間／8:00〜16:00
・シャインマスカット食べ放題（40分間）
[料金]
大人（12歳以上） 2,500円
４歳〜11歳 1,300円
４歳未満 無料
・本日のお買い得 １パック 500円
・新品種（サンシャインレッド） 6,400円
・ぶどう果汁 2,400円
・見晴し園 ワイン１本 700円
・シャインマスカットバター 920円
・見晴し園ワイン（白）１本 700円
・ピーチジュース 350円
・シャインマスカット ドレッシング 870円
・ソフトクリーム シャインマスカット 400円
●小江戸甲府 花小路（山梨県甲府市）
［四文屋 花小路店］
営業時間／11:00〜23:00
・富士桜ポーク重 800円
・四文屋団子 １本 132円
［江戸中華 花華］
営業時間／11:00〜22:00
定休日／月曜
・甲州焼きそば 900円
［ニホンウナギ 大門］
営業時間／10:30〜14:30
・特上一本鰻重 3,600円
［クレープとエスプレッソと花小路］
営業時間／10:00〜18:30
・栗とほうじ茶とモンブラン 1,600円
・ウインナーチーズエッグ 1,380円
・チョコメルトバナナ 1,380円
［小江戸甲府花小路 桔梗茶屋］
営業時間／10:00〜21:00
・甲州まぐろ焼きつぶあん １個 200円
・甲州まぐろ焼きカスタード １個 200円
・甲州ソースカツ丼 鬼カツ 1,980円
・鳥もつ煮 600円
・まぐろの漬け丼 1,200円
・おざら 950円
・信玄ほうとう 1,320円
・あさりラーメン 1,000円
［果実処 旬甘堂］
営業時間／11:00〜17:30
定休日／月曜
・生フルーツゼリー 550円〜
・生フルーツゼリーミックス 680円
・シャインマスカットパフェ 1,500円
・生フルーツゼリー梨 700円
［おみやげ・休処 利休］
営業時間／10:00〜17:00
定休日／月曜
・桔梗信玄餅どら ５個入 1,160円
・あんみつ ところてん セット 1,200円
［おにぎり専門店RAN］
営業時間／10:00〜17:00
定休日／月曜
・大人のツナマヨ １個 210円
・鮭 １個 190円
・辛子明太子 １個 230円
・しその実 １個 190円
・ご馳走納豆 １個 220円
※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜人気観光スポット大捜査線＞
人気観光地をスタッフが徹底的に張り込み取材！
行列の謎や意外な新スポットまで続々発見！
今回は進化し続ける神奈川県・鎌倉を徹底取材！
【出演者】
小倉優子
秋元真夏
【今回訪れた場所】
●鎌倉（神奈川県鎌倉市）
[朝食屋コバカバ]
営業時間／7:00〜14:00
定休日／水曜
・サバの文化干 1,450円
[GARDEN HOUSE KAMAKURA]
営業時間／9:00〜21:00
・フレンチトースト 1,400円
[鎌倉市農協連即売所]
営業時間／8:00〜なくなり次第終了
定休日／なし（年始のみ）
[鎌倉中央食品市場]
営業時間／店舗によって異なる
定休日／店舗によって異なる
●鎌倉小町通り
[アカリダイニング]
営業時間／ランチ・11:00〜14:00 ディナー・17:00〜21:00
定休日／月曜（ディナー）
・アジの梅しそフライとオニオンフライ定食 1,500円（ディナー価格）
・やわらか国産若鶏のから揚げ 990円（単品）
[鎌倉チャンプル]
営業時間／17:00〜24:00
定休日／火曜
・カリカリスパムチップス 880円
・島焼きそば 1,320円
[Femme de Bateau Aoki]
営業時間／18:00〜24:00
