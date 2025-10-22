¹â¶¶³¤¿Í¡õStray Kids¥Ï¥ó¡õKAITA¤¬ÃçÎÉ¤¯¸ªÁÈ¤ß¡ª´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö3¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¡¢Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤È¡¢¥À¥ó¥µー¤ÎKAITA¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢KAITA¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¹â¶¶³¤¿Í¡õStray Kids¥Ï¥ó¡õKAITA¤¬ÃçÎÉ¤¯¸ª¤òÁÈ¤à´Ú¹ñ¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ê¤É
¢£¹â¶¶¤â¡Ö¿ÆÍ§¤È2DaysÎ¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥¹¥Èー¥êー¥º¤ÇÊó¹ð
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¤¬¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹â¶¶¡õKAITA¤Î¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¶¤Ï¥Ïー¥È·¿¤Î¥Üー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£KAITA¤â¥Ï¥ó¤Î¸ª¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖThank you my bro skrrrr¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¡¢¡Ö¿ÎÀî¥¢¥·¥¢¥É¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤È¤¤¤¦»£±Æ¾ì½ê¤Î¾ðÊó¤â¡£
Stray Kids¤Ï¡¢10·î18¡¦19Æü¤Î2Æü´Ö¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¿ÎÀî¥¢¥·¥¢¥É¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØdominATE¡Ù¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ë¥¢¥ó¥³ー¥ë¥é¥¤¥Ö¡ØStray Kids World Tour ¡ãdominATE : celebrATE¡ä¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¹â¶¶¤â¡¢¸Ä¿ÍInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ËÆ±¤¸¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖThank You Stray Kids Thank You KAITA¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ÆÍ§¤È2DaysÎ¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¡Ö¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥óÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ó¤¯¤ó¤È³¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö3¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£