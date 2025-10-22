LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）こと宮脇咲良が、Instagramを更新。黒髪ショートヘアで過ごすプライベートショットを多数公開した。

【写真】キャミソール姿やショッピングの様子など、プライベート感満載の宮脇咲良【写真】タイトなホワイトドレスのショット①②

■LE SSERAFIMサクラがショートヘアの日常をアップ

1、2枚目は無造作なショートヘアが目を引くラフなスタイル。すっぴんにも見えるナチュラルメイクで、キャミソールを重ね着し、ヘルシーな美しさを放っている。

キャプションに「ショートヘアと日常」と記された通り、その他も普段の宮脇の姿が満載。4、5枚目ではかわいらしい5体の猫の置物を「私たちみたい…」と撮影し、メンバーに思いを馳せる。そして7枚目では洋服屋でのショッピング、8枚目では飛行機に乗った機内、9枚目では大きなかき氷を前に、Tシャツ姿でにっこり微笑む宮脇の姿が捉えられた。

SNSでは「ショート本当に可愛すぎる」「すっぴん!? 綺麗すぎ…」「ショートまじでありがとう」「流石に可愛すぎる」「ショートでこの質感は大天才」と反響を集めている。

■LE SSERAFIMサクラの肌年齢は17歳！

また宮脇が、SK-IIのホリデーコフレ先行発売イベントを訪れた様子も公開。こちらではロングヘアで、タイトなラインのホワイトドレスを着用しており、美しいくびれのラインが際立っている。3枚目では宮脇の肌年齢が17歳と診断された結果も表示されており、美肌ぶりを証明した。