&TEAM¥Ï¥ë¥¢¤ÎÁ°È±¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡È¥Ð¥Á¥¤¥±¡É¥»¥ë¥Õ¥£ー¤Ë¡ÖÉ½¾ð´ÉÍý¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¸ª¤ò¥Á¥é¸«¤»
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎHARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¤¬¡¢Á°È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ»È±¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤¥àー¥É¤¬¿·Á¯¤Ê&TEAM¥Ï¥ë¥¢①②③¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ
¢£&TEAM¥Ï¥ë¥¢¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏÊü¤Ä
¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤ÏÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ë¥¢¡£ºÇ¶á¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃãÈ±¤ÎÃ»È±¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÁ°È±¤ò¾å¤²¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈýÌÓ¤¬ÇÁ¤¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ë¥¢¡£¥°¥ìー¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Üー¥ÀーÊÁ¤Î¥Ñー¥«ー¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ôー¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¥Õー¥É¤òÈï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ëー¤Î¥Í¥¤¥ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤½¤·¤ÆÎý½¬¼¼¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿6¡¢7ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥«ー¤ò¤Ï¤À¤±¤µ¤»¤Æ¥»¥¯¥·ー¤Ë¸ª¤ò¸«¤»¤¿¡£9ËçÌÜ¤Ç¤ÏÀå¤ò½Ð¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×¡ÖÃ»È±¥Ï¥ë¥¢¡¢¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¡©¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¤ä¤ó¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ï¥ë¥¢¤Ë¿Ê²½¤À¡×¡ÖÉ½¾ð´ÉÍý¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM¥Ï¥ë¥¢¤¬¡ØDayDay.¡Ù¤Ë½Ð±é
¤Ê¤ª¥Ï¥ë¥¢¤¬10·î21Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥Ï¥ë¥¢¤ÏMIU MIU¡Ê¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡Ë¤ÎY¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´¬¤¤¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ÆÃåÊø¤·¤¿¡£