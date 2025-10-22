ベッキー、大阪のゼニ儲け番組で“仕事を選ぶ基準”明かす 「今のベッキーの方が私は好きです」の声
タレントのベッキーが、きょう22日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】レア？ 大阪で実現 ベッキー＆メッセ黒田の2ショット
同番組は、矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。
スタジオゲストのベッキーに対し、久しぶりの共演だという矢部が「最近の仕事はいかがですか？」と聞く。ベッキーは、仕事を選ぶ基準をギャラよりも「楽しくできるか」を基準にしていると打ち明け、矢部は「今のベッキーの方が私は好きです」と語る。
今回は「関西発の爆儲け店！どこまで限界突破してんねん!?最果て店を徹底リサーチ」と題して「天下一品」の最果てを調査するほか、「関西の爆儲け店 激安衝撃映像！神セブン」では7つの激安店を紹介する。
出演：
矢部浩之（ナインティナイン） 、 黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：ベッキー、橋下徹、伊藤俊介（オズワルド）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：▼さゆり（かつみ▼さゆり）※▼＝黒ハート 、井上裕介（ NON STYLE）
