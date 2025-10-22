小栗旬、恋愛相談にスマート回答「素直に好きって言えばいい」
動画配信サービス「Netflix」で配信中の日韓共同制作ドラマ『匿名の恋人たち』の「とく恋ファンミ―ティングイベント」が22日、都内で行われ、小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが登壇。ファンからの恋愛相談に応じた。
【全身ショット】素敵⋯！バルコニーから登場した小栗旬＆ハン・ヒョジュ
イベントでは、キャスト陣が事前に寄せられた恋愛相談に乗ることに。「交際相手に素直に好きと言えない」という悩みに対し、小栗は「素直に好きって言えばいいよね？」とスマートに背中を押した。
一方、中村は「恥ずかしいのかな？言い方を変えれば（いいと思う）。『おい、好きだぞ！』って」とユニークな回答をし、笑いを誘った。ハン・ヒョジュは「チョコレートを買って、機会を作って、あげながら好きって」とロマンチックな提案をしていた。
本作は、人に触れることができない“潔癖症”の製菓メーカー御曹司・壮亮役（小栗）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ・ハナ（ハン・ヒョジュ）という、恋には不器用すぎる2人が、少しずつ距離を縮めていく姿をコミカルに描く。中村は、壮亮とハナのカウンセラー・アイリーンを演じる。
