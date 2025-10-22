·³»Õ¤ÎÌÜ¤Ë¶¸¤¤¤Ê¤· ¾¡Ëô·ò»Ö¡¢½Ö»þ¤Ë2¿Í¤òÈ´¤µî¤ë·è°Õ¤Î¥ê¡¼¥Á¢ª°ìÈ¯¥Ä¥â¤¬°µ´¬¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡·³»Õ¤ÎÌÜ¤Ë¶¸¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î21Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÇEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢Àè¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë2¿Í¤¬¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¸åÊý¤«¤é°ìµ¤¤ËÈ´¤µî¤ë·è°Õ¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò´º¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë°ìÈ¯¤Ç¥Ä¥â¤ë¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·èÃÇ¤¬¸Æ¤ó¤À°ìÈ¯Ä·Ëþ¥Ä¥â¡ª¾¡Ëô·ò»Ö¤Î¹¥¥×¥ì¡¼
¡¡¾¡Ëô¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö·³»Õ¡×¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖËã¿ýIQ220¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¿ýÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±¤¸¥×¥í¿ý»Î¤«¤é¤â¹â¤¤¡£½êÂ°ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í¥×¥í¤Î»ØÆîÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ö¿ý»Î¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡±¿¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ëã¿ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃúÇ«¤ËÀµ²ò¤òÁª¤Ö¹Ô°Ù¤¬Âç»ö¤«¡£¤½¤ì¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬Æî1¶É3ËÜ¾ì¤À¡£¾¡Ëô¤Ï12½äÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤·¤«¤·´û¤Ë½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤«¤é¤Ï1¡¦4º÷ÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¶åËü¤ÈÇò¤Î¥À¥Þ¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡Ëô¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Îµ¤ÇÛ¤â¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç12½äÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È¡¢1¼êÊÑ¤ï¤ê¤ÇÌòËþ¡¦»Í°Å¹ï¤â¸«¤¨¤ëÃæ¡¢¾¯¹Í¤ÎËö¤Ë»Í¡¦¼·Ëü¤Ç¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬Àä¹¥¤ÎÈ½ÃÇ¡£¼¡½ä¡¢»Ä¤ê1Ëç¤À¤Ã¤¿»ÍËü¤ò¥Ä¥â¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦°ìÇÖ¸ý¤ËÎ¢¥É¥é2Ëç¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä·Ëþ1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥Á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ìò¤Ï¥ê¡¼¥Á¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·èÃÇ¤·¤ÆÌÂ¤ï¤º¥ê¡¼¥Á¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦Î¢¥É¥é2Ëç¤È4ËÝ¥¢¥Ã¥×¡£¤â¤·ÌòËþ¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ1½äÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥â¡¦°ìÇÖ¸ý¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¡£Á°¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤·³»Õ¤ÎÁªÂò¤Ë¡Ö·ò»Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿À¤ä¡×¡Ö·³»Õ¤ä¤Ù¤¨¡×¤È¤¤¤¦¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ