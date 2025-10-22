平愛梨、妹・平祐奈とのカフェタイム公開「わちゃわちゃ感がたまらない」「2人とも美人すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】女優の平愛梨が10月21日、自身のInstagramを更新。妹で女優の平祐奈とカフェで過ごす動画を公開した。
【写真】平愛梨、妹・平祐奈とのプラベショット
◆平愛梨＆祐奈、カフェで仲良し動画公開
愛梨は「妹とほんのカフェタイム」と綴り、祐奈とカフェで過ごす動画を公開。野菜がたくさん盛り付けられたパスタを前にし、カフェオレとチャイを手にダジャレをいいながら笑顔で楽しむ姿を披露した。愛梨は「ずっと可愛いシスターだ」と愛情溢れるコメントを添えている。
◆平愛梨＆祐奈の姉妹ショットに反響
この投稿にファンからは「わちゃわちゃ感がたまらない」「ダジャレに気づいてあげて」「2人だけの時間もいい」「美人すぎる姉妹」「笑顔が素敵」（modelpress編集部）
