バレーボールの大同生命ＳＶリーグ女子で開幕４連勝を飾ったＮＥＣ川崎が、２２日までに次戦の大阪Ｍ戦（２４日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）で３セット目から観戦できる「ちょこっと搭乗チケット」を販売すると発表した。

金曜の午後６時３５分にホームで開催される昨季女王・大阪Ｍとの注目の一戦が、最安５００円で観戦できるバレーファンにはうれしい企画だ。チケット価格は１階アリーナ指定席 が１０００円、２階スタンド指定席が５００円で２４日の 午後６時３５分から 当日券売り場でのみ販売され、オンライン販売はなし。２セット目終了後のハーフタイムから「ご搭乗開始」となる。また、場内グッズ売り場を含め、ハーフタイム前の「搭乗はできません」としている。

チームは「お仕事帰り、学校帰り、習い事帰りなど、ＬＩＦＴ ＯＦＦ（試合開始）には間に合わないけれども、終盤の勝負が決まる場面は見届けたいという方におすすめです！」としている。

ＮＥＣ川崎はエンブレムにロケットを採用しており、ファンの呼び名を「クルー」と表現。試合を観戦することは、クルーがロケットに“搭乗する”と表している。昨季は日本一を決めるチャンピオンシップ決勝で大阪Ｍに敗れて２位。今月１１日に初戦を迎えたリーグ発足２季目は、昨季の雪辱を胸に開幕４連勝と好調。日本代表の佐藤淑乃、山田二千華、中川つかさらが主力を張っており、目標のリーグ制覇へと突き進んでいる。