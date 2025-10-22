◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝２２日、栗東トレセン

中山の芝２５００メートル（九十九里特別＝２勝クラス）で逃げ切りＶを決めたマイユニバース（牡３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は終始手綱を抑えられながら、素軽い脚取りで坂路で５３秒２―１２秒８をマークした。武幸調教師は「追い切り自体は力が抜けてスムーズだったが、行くまでが力んで力んで。坂路でキャンターに行くまでに気持ちが入りすぎて大変だった」と振り返った。

精神面に課題がある同馬。しかし、その能力には要注意だ。前走は大逃げの形になったが、道中でハミを取るとしっかりと折り合った。最終コーナー付近で後続に迫られたが、直線で二の脚を繰り出すと再び差を広げ、気づけば７馬身差の圧巻Ｖだった。

前走後は約１週間は休養を取り、反動もなさそう。「血統的にもともと奥手の血統。性格とかは変わってないですけど、（体）全体がしっかりしてきた」とトレーナー。「この馬は折り合い。スムーズに行けば３０００メートル自体は心配していない」。前回よりも輸送が短くなり、当日のテンションがカギとなりそうだ。