原菜乃華、B級サメ映画の“予告編”にハマった過去…本編は「20分くらい見て飽きる」
女優の原菜乃華（22歳）が、10月21日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。B級サメ映画の「予告編を見続けるのにハマってて。本編は20分くらい見て飽きてほぼ見てない」と語った。
朝ドラ「あんぱん」で、高橋文哉と最終的には夫婦役として共演した原菜乃華が番組のゲストとして登場。高橋が原とのトークのために仕入れた情報として、「サメ動画が好き」という話についてたずねると、原は「サメが好きですね。あの、生態に詳しいとかではないんですけど、ビジュアルが単に好きで。今はハマってないんですけど、過去ハマってた時はB級サメ映画の予告編を見続けるのにハマってて」と話す。
原によると、例えば「シャークネード」の映画の予告編が面白いそうで、「本編は20分ぐらいでもうやめちゃったから見てないんですけど」「予告編が本当に面白くて、サメの大群がでかい竜巻きに巻き込まれて、その竜巻きが地上に上陸して、空から降ってきて人達を食べ尽くすっていう。もうめちゃくちゃ面白いんですよ、予告が。本編は結構途中から飽きてほぼ見てないんですけど。予告がめっちゃ面白いんですよ。ライトセーバーとか出てくるんですよ。恐竜出てきたりとか、空飛んだりとかするんですよ」と熱弁。
原は「サメのなんか動画っていうよりはサメの映画の予告とかの動画見るのが好きです。面白いんです。ただもうコメディ。（『シャークネード』は）4がおすすめだった気がします。確か4の予告がライトセーバーが出てくる」と語った。
