原菜乃華、ラジオ出演2秒前まで緊張「やば、ほぐさないと。ほぐさないと」

朝ドラ「あんぱん」で、高橋文哉と最終的には夫婦役として共演した原菜乃華が番組のゲストとして登場。高橋が「ちょっと緊張しすぎ。普段の菜乃華ちゃんも、お仕事されてる菜乃華ちゃんも知ってる分、あの、緊張しすぎてました。始まる2秒前ぐらいまでずっとこうやって肩が震えてた」と話し、原も「出てました！？ やばい。やば、ほぐさないと。ほぐさないと」と笑う。



原は高橋から出演オファーが来た時に「高橋さんが言ってくださったじゃないですか。『もう全部任せてくれ』って。『全部俺に任せてよ』っていう風におっしゃってたんで、私は今日任せっきりで大丈夫だっていうつもりで来ました」と言うと、高橋も「だから僕も緊張してますね。やっぱちょっといつもより」と語った。