ブラジル19歳FW、今冬レアル退団か

サッカーブラジル代表の次世代エースとして期待される19歳FWエンドリッキの去就報道に反響が広がっている。スペイン1部の名門レアル・マドリードから今冬、レンタル移籍する可能性が海外記者のXで伝えられ、ネット上で話題となった。

移籍情報通として知られる海外の著名サッカージャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ記者は、自身のXで「エンドリッキは、1月にレアル・マドリードからローン移籍すると予想されており、すでに交渉が行われている」と伝えた。

エンドリッキはブラジルサッカー界の有望な若手ストライカーとして注目され、18歳だった昨夏、母国の名門パルメイラスからレアルへ加入。移籍1年目で公式戦37試合に出場し、7得点をマークした。しかし今季は一転、ここまで出番がなく、直近のブラジル代表メンバーにも招集外。14日に東京スタジアムで行われた日本代表との国際親善試合でも、その姿はなかった。

ロマーノ記者は「このブラジル選手は、2026年ワールドカップに向けて、より多くの試合でプレーしたいと考えている」「……そして、レアル・マドリードはエンドリッキのローン移籍に前向きな姿勢を見せているとされている」とも記し、新天地へのローン移籍が有力だと明かしている。

ブラジルの次世代を担う逸材として期待が高かっただけに、去就報道に反響が続々。X上の日本人ファンの間では「W杯厳しいな」「レンタルして腐らず頑張って欲しい」「ポテンシャルは十分あると思うけど、何か違うんでしょうね」「強くなって帰って来い！」「移籍すべき！欲しいチームはいる！」との声が漏れていた。



（THE ANSWER編集部）