IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、第35回となる「ソフトウェアライセンス管理セミナー」を2025年11月14日(金)に名古屋市の栄ガスホールで開催します。

特定のソフトウェアパブリッシャーに拠らない中立的な内容で、IT資産管理に取り組む方々に役立つ情報を提供するセミナーです。

参加は無料で、事前申し込みが必要です。

IT資産管理評価認定協会(SAMAC) 第35回ソフトウェアライセンス管理セミナー

開催日：2025年11月14日(金)

時間：10時00分〜17時00分 (受付開始9時30分)

会場：栄ガスホール (栄ガスビル5階)

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目15-33

アクセス：

・地下鉄東山線・名城線「栄」駅下車 サカエチカ6番出口 徒歩5分

・地下鉄名城線「矢場町」駅下車 6番出口 徒歩2分

定員：40名

参加費：無料

主催：一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)

後援：BSA | ビジネス・ソフトウェア・アライアンス、TMI総合法律事務所

申込締切：2025年11月7日(金) (※定員になり次第締め切り)

SAMACが主催する『ソフトウェアライセンス管理セミナー』は、今回で第35回目を迎える歴史あるセミナーです。

特定のベンダーに偏らない、ソフトウェアライセンス管理やIT資産管理に関する実践的な知識を学ぶことができます。

これからIT資産管理に取り組む方から、すでに取り組んでいる方まで、幅広い層にとって有益なプログラムが準備されています。

セッションスケジュール・お申し込み方法

セッションの詳細なスケジュールや、参加申し込みについては、下記のSAMAC公式サイトよりご確認ください。

https://www.samac.or.jp/ssl/home/seminar_entry/landing.php?sid=112

お申し込みに伴うご注意点

・お申込みは先着順です。定員に達し次第、締め切りとなりますので、お早めにお申込みください。

・当日37度以上の発熱がある方、体調のすぐれない方は入場をお断りさせていただく場合があります。

・講演資料は印刷配布されません。開催1週間ほど前に資料ダウンロードサイトの案内がありますので、各自でご準備ください。

・開催内容に関する不明点は、SAMAC事務局( info_3029@samac.or.jp )までお問い合わせください。

ソフトウェアライセンス管理の重要性が高まる中、無料で専門知識を学べる貴重な機会です。

IT資産管理に関わる方は、ぜひ参加を検討してみてはいかがでしょうか。

一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)主催「第35回ソフトウェアライセンス管理セミナー」の紹介でした。

