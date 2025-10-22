訪日外国人観光客が旅行中に抱える疑問や不安を、日本の現地ユーザーが解決！グローバル・デイリー × ジオテクノロジーズ リアルタイム問題解決アプリ『Ask JAPAN』

訪日外国人向け観光情報メディア「JAPANKURU」を運営する株式会社グローバル・デイリーと、ポイ活アプリ『トリマ』を運営するジオテクノロジーズ株式会社が協業を開始！

共同で開発したリアルタイム問題解決アプリ『Ask JAPAN』を、2025年10月22日（水）より公開しました。

訪日外国人観光客が旅行中に抱える疑問や不安を、日本の現地ユーザーが解決する新しい観光支援サービスです。

グローバル・デイリー × ジオテクノロジーズ リアルタイム問題解決アプリ『Ask JAPAN』

訪日観光客に日本滞在をより効率よく、よりディープに楽しんでもらうため、両社が共同で実証実験を行った結果、訪日外国人は検索やAIよりも現地の人との対話から得られるローカル情報を重視していることが判明。

この結果を踏まえ、本アプリ『Ask JAPAN』の開発に至りました。

「JAPANKURU」が持つインバウンド市場での高い信頼性と、ジオテクノロジーズの『トリマ』ユーザー基盤を活用し、訪日観光客へ快適な日本旅行体験を提供します。

リアルタイム問題解決アプリ「Ask JAPAN」とは

「Ask JAPAN」は、「日本について尋ねる」という直感的で分かりやすいネーミングの通り、訪日外国人観光客が旅先で生じる様々な疑問を、日本人が解決するプラットフォームです。

「美味しいご飯屋さん」「映える撮影スポット」など、大小さまざまな質問に対し、地元の人がチャットで回答してくれます。

検索やAIでは得られないリアルな現地情報を、自動翻訳機能を通じて母国語で手に入れることが可能！

直接的なコミュニケーションを通じて日本文化や現地の人々をより深く体験できる、「日本と外国人をつなぐデジタルの架け橋」となることを目指します☆

まずは台湾にてサービスを開始し、今後は対象国・地域を順次拡大していく予定です。

「Ask JAPAN」の機能

・質問する

シンプルなチャット形式で質問可能。写真の添付もできます。

・自動翻訳

自動翻訳機能により、母国語のまま質問が可能。言語の壁を気にせず安心して使えます。

・リアルな現地情報がもらえる

検索やAIでは見つけられない、現地のリアルな情報が入手可能。隠れた名店や穴場スポット情報などが期待できます。

・安心して使える

日本人が親切にチャットで回答してくれます。通報や自動フィルタリング機能も備わっています。

公式キャラクターは「アスクー」です。

共同開発パートナー：ジオテクノロジーズ株式会社

30年以上にわたりデジタル地図を提供してきた業界のリーディングカンパニー。

同社が運営するポイ活アプリ『トリマ』は2,300万ダウンロードを達成しています。

保有する高精度な人流データ「Geo-People」は、膨大な移動データと地理空間データを掛け合わせ、リアルタイムに現実社会を把握することを可能にしています。

共同開発パートナー：株式会社グローバル・デイリー

訪日外国人向けの広告PR会社であり、インバウンドマーケティングソリューション「JAPANKURU」を運営しています。

「JAPANKURU」は、世界中の日本観光に関心が高い150万人のフォロワーに向け、多言語で情報を発信。

日本在住の外国籍クリエイターによるネイティブ目線の取材と高品質な制作プロセスで、17年にわたり厚い信頼を得ています。

共同開発によるシナジーと「Ask JAPAN」の未来

『Ask JAPAN』は、JAPANKURUが持つ「訪日外国人への圧倒的な認知度と信頼性」と、ジオテクノロジーズが持つ「リアルなユーザー動向を捉える高度な技術力」という、両社の強みが活かされたアプリです。

この「技術×コンテンツ」力の融合により、アプリに蓄積されたデータを活用した観光DXの推進や、BtoC・BtoB両面での展開を目指します。

訪日外国人観光客にとって、旅先での疑問や不安をリアルタイムで解決できる心強い味方となりそうです！

検索だけでは得られない、地元の人ならではの温かい情報に触れることで、日本旅行がより一層思い出深いものになるでしょう。

グローバル・デイリーとジオテクノロジーズが共同開発した、リアルタイム問題解決アプリ『Ask JAPAN』の紹介でした。

