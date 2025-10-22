日本のあるインフルエンサーが、日本の観光地に捨てられたゴミは韓国や中国からの観光客が捨てたものだと主張したところ、インターネット上で批判を浴びた。

最近、インフルエンサーAさんは自身のX（旧ツイッター）アカウントに、奈良県のシカ公園で韓国の菓子が捨てられていたとして写真を投稿した。Aさんは「日本に観光に来て一体何をしようとしているのか。自分たちさえよければ動物が菓子を食べても構わないということか」とし、韓国人観光客がゴミを捨てたと断定して批判を続けた。

さらにAさんは「自分勝手に振る舞う外国人は早く帰ってほしい。シカをいじめる人は許さない」とし「チョコレート菓子は動物にとって毒になる。シカが食べるかもしれない場所に捨てないでほしい」とも訴えた。

Aさんは別の投稿で、自分を「ゴミ拾い侍」と表現し、「外国人観光客が多く、さまざまな国のゴミが多かった」と述べ、観光客をゴミの主な原因だと指摘してきた。

Aさんが韓国の菓子を取り出して見せた投稿は、22日現在で300万回以上の閲覧数を記録している。コメント数は900件を超えている。

インターネット上の反応は分かれている。「最近日本に外国人が多すぎて観光地に行く気がしない」「外国人が日本にゴミを押しつけているようで気分が悪い」などと、Aさんの行動を支持した。

しかし大多数は「日本でも売られている商品なのに、何が多国籍ゴミだ」「外国人観光客が増える前から京都の観光地はゴミでいっぱいだった」と批判した。

一部の人々はAさんの行動を「外国人嫌悪」だと指摘した。あるネットユーザーは「日本人がシカを虐待したら、それは許すのか」とし「外国人嫌悪をあおるのはやめろ」と訴えた。

また別の人も、日本人が主に訪れる新宿の街に捨てられたゴミの写真を投稿し、「この空き缶を捨てたのは中国人ですかね？」と皮肉を込めてAさんの行動を批判した。