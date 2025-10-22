サッカー教室も同時開催！アトレ川越「ソロウマーケット〜パンとスイーツマルシェ〜with COEDO KAWAGOE F.C」

アトレ川越の開業35周年を記念して、人気のパンやスイーツのお店を集めたイベント「ソロウマーケット〜パンとスイーツマルシェ〜with COEDO KAWAGOE F.C」が開催されます。

開催日は2025年11月2日(日)で、会場はアトレ川越の屋上などです。

川越からJリーグを目指すCOEDO KAWAGOE F.Cが主催するサッカー教室も同時開催されます！

アトレ川越「ソロウマーケット〜パンとスイーツマルシェ〜with COEDO KAWAGOE F.C」

「笑顔がそろう」「お客さまを、川越をもっと元気にする」をテーマに毎年開催されているソロウマーケット。

9回目となる2025年は、アトレ川越の開業35周年記念として開催されます。

2024年に引き続き『川越パンマルシェ』とのコラボイベントとなり、川越の人気パン屋さんやスイーツ屋さんを中心に17店舗が出店！

おいしい＆楽しい時間をお客様に提供します☆

ソロウマーケット〜パンとスイーツマルシェ〜

開催日時：2025年11月2日(日) 10:30〜16:00 (開場10:00) ※荒天時は11月3日(月・祝)に延期

会場：アトレ川越屋上・1F・2F

アクセス：JR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩1分

参加費：入場無料

川越を中心に地元の魅力的なパンとスイーツが大集結！

人気パン屋さんやスイーツ屋さんなど17店舗が出店し、自慢の逸品を販売します。

お気に入りの味を見つけるチャンスです！

スペシャルコンテンツ

会場では、パンやスイーツの販売だけでなく、楽しい体験型コンテンツも充実しています！

・棒パン炭火BBQ

価格：400円

川越パンマルシェならではの人気企画！自分で焼く棒パンは格別です。

・楽しくデコろう！サッカーボールパン

価格：500円

サッカーボール型のパンに自由にデコレーションできます。

・パン釣りゲーム

価格：100円

何が釣れるかお楽しみのパン釣りゲーム！

COEDO KAWAGOE F.C コラボ企画

川越からJリーグを目指すCOEDO KAWAGOE F.Cとのコラボ企画も実施！

・COEDO KAWAGOE F.C サッカー教室 (幼児〜小学3年生対象)

時間：(1)12:00〜13:00 (2)14:00〜15:00

参加費：無料

定員：各回最大15名まで ※要予約

【予約ページ】

(1)12:00〜13:00 https://coedokawagoefc.hacomono.jp/reserve/space/2PX8W20Z

(2)14:00〜15:00 https://coedokawagoefc.hacomono.jp/reserve/space/620PKMY7

COEDO KAWAGOE F.Cの選手やコーチと一緒にサッカーを楽しめる無料体験講座です。

・COEDO KAWAGOE F.C フットダーツ

参加費：未就学児 100円 / 小学生 300円 / 中学生以上 500円

リニューアルしたフットダーツで、的を狙ってキック！

美味しいパンやスイーツはもちろん、棒パンBBQやサッカー教室など、子どもから大人まで楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

アトレ川越の35周年を一緒にお祝いしながら、素敵な休日を過ごせます。

アトレ川越で開催される「ソロウマーケット〜パンとスイーツマルシェ〜with COEDO KAWAGOE F.C」の紹介でした。

