対象は「チョコが染み込んだいちご」など全5種類！マルシゲ「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」4周年記念 半額イベント

マルシゲは、人気商品「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」のデビュー4周年を記念し、2025年10月24日(金)限定で半額販売イベントを開催します。

対象となるのは「チョコが染み込んだいちご」など全5種類。

お菓子のまるしげ店舗(一部店舗除く)、スーパーマルシげ全店舗、および自社オンラインストアにて、数量限定で実施されます。

某テレビ番組で取り上げられ人気となったMARUSHIGE SERIESの「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」

2021年のデビューから4周年を迎えることを記念し、感謝を込めた特別な半額イベントが開催されます！

フリーズドライフルーツに独自の含浸製法でホワイトチョコをたっぷりと染み込ませた、新食感のスイーツがお得に楽しめる1日限りのチャンスです☆

イベント概要

開催日時：2025年10月24日(金) 限り

開催場所：お菓子のまるしげ店舗(一部店舗除く)、スーパーマルシゲ全店舗、お菓子のまるしげオンラインストア

内容：「チョコが染み込んだいちご／りんご／キウイ／みかん／メロン」の5種を、通常税抜売価の半額で提供します。

※数量限定となります。

お菓子のまるしげオンラインストア： https://shop.marushige.co.jp/c/c2

チョコが染み込んだいちご

価格：通常 税込486円(税抜450円) → 値引き後 税込243円(税抜225円)

甘酸っぱいいちごにホワイトチョコがじゅわっと染み込んだ人気No.1商品！

チョコが染み込んだりんご

価格：通常 税込486円 (税抜450円) → 値引き後 税込243円(税抜225円)

りんごの爽やかな風味とホワイトチョコの甘さが絶妙にマッチします。

チョコが染み込んだキウイ

価格：通常 税込486円(税抜450円) → 値引き後 税込243円(税抜225円)

キウイ特有の甘酸っぱさと種のぷちぷち食感が楽しめます。

チョコが染み込んだみかん

価格：通常 税込486円(税抜450円) → 値引き後 税込243円(税抜225円)

みかんの爽やかな香りとホワイトチョコの組み合わせが新鮮です。

チョコが染み込んだメロン

価格：通常 税込486円(税抜450円) → 値引き後 税込243円(税抜225円)

メロンの芳醇な香りと濃厚な甘みが口いっぱいに広がります。

MARUSHIGE SERIES「チョコが染み込んだフルーツ」について

株式会社マルシゲが2021年に立ち上げた新ブランド「MARUSHIGE SERIES」の人気商品。

フルーツをフリーズドライし、独自の含浸製法でホワイトチョコをたっぷりと染み込ませています。

素材自体にチョコレートが染み込んでいるため、一般的なチョコがけ商品にはない独特の風味と食感が楽しめます。

コンビニエンスストアや食品スーパーでの取り扱い実績もあります。

4年間の感謝を込めた、1日限りの大盤振る舞い企画！

人気の「チョコが染み込んだフルーツ」5種類すべてが半額になる、またとないチャンスです。

自分へのご褒美や、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです☆

数量限定なので、お早めにチェックしてくださいね！

株式会社マルシゲ「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」4周年記念 半額イベントの紹介でした。

