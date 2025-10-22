報道志望のフジアナ、生放送で見せた“バラエティ力”に視聴者も驚き「吹っ切れた」「スーパー勝野タイム始まったw」
フジテレビの勝野健アナが22日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。普段見せることのなかった新たな一面に視聴者から多くの反響が寄せられた。
【写真】スーツ姿がまぶしい！バラエティ力を見せつけた勝野アナ
2022年に入社し、今年7月に同番組の進行役として抜てきされた勝野アナ。15日の放送ではゲスト出演したゴールデンボンバーの「女々しくて」に合わせ、辛かった出来事を明かす企画で、「情報か、報道か、『ぽかぽか』かいっ！ つらいよ〜」と歌い、本来は報道志望であること語っていた。
そんな勝野アナだったが、22日放送の音楽クイズで、スタジオに流れたSMAPの名曲「夜空ノムコウ」を口パクで熱唱する姿がカメラに抜かれた。あまりの気合いの入り具合にハライチ澤部佑も「勝野！報道志望の勝野が！視聴者が困惑する」と驚きの声を上げ、スタジオは大盛り上がり。その後、熱唱する様子が1分以上抜かれ続けた。
バラエティー番組での対応力を見せつけた勝野アナに神田愛花は「まさかの勝野が。もう報道はできない！」と太鼓判を押し、勝野は照れ笑いを浮かべていた。この展開に視聴者からは「吹っ切れたカツケン」「勝野アナ、マジで好き」「食ってたうどん吹いたやんけ…笑」「スーパー勝野タイム始まったw」との反響が寄せられた。
