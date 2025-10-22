『匿名の恋人たち』“ハナ”ハン・ヒョジュ、来日イベントに笑顔「涙が出そうなうれしさ」
動画配信サービス「Netflix」で配信中の日韓共同制作ドラマ『匿名の恋人たち』の「とく恋ファンミ―ティングイベント」が22日、都内で行われ、小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが登壇した。
【全身ショット】素敵⋯！バルコニーから登場した小栗旬＆ハン・ヒョジュ
本作は、人に触れることができない“潔癖症”の製菓メーカー御曹司・壮亮役（小栗）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ・ハナ（ハン・ヒョジュ）という、恋には不器用すぎる2人が、少しずつ距離を縮めていく姿をコミカルに描く。中村は、壮亮とハナのカウンセラー・アイリーンを演じる。
ハン・ヒョジュはこの日、チョコレート色のドレスをさらりと着こなし、登場。観客を見わたすと、「涙が出そうなうれしさ」と喜びをかみしめた。
イベントでは、撮影の裏話や好きなキャラクターをトーク。ハン・ヒョジュは「私は長い間、日本でも仕事がしたくて、日本語の勉強をして、頑張ってきた」と明かし、「このドラマで、日本語のせりふで、日本の作品で出会えて、すごくうれしかったし、感動しました。感慨深いです」とにっこり。「特別なこの作品がたくさんの皆さまの心に残って、チョコレートみたいに甘く癒される作品になったらすごくいいなと思います。これからもずっと応援してください」とアピール。全編にわたって、日本語のみのトークでファンとの交流を楽しんだ。
