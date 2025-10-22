¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥µ¥è¥Ê¥é¾Þ¡×9¡¢10·îÅÙ¤Ïµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡õ³ÚÅ·¡¦¾®¶¿ÍµºÈ¡¡ºäËÜ¤Ïºå¿ÀÀï¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡¡¾®¶¿¤ÏµåÃÄÄÌ»»2000¹æÃÆ
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï9¡¢10·îÅÙ¤Î·î´Ö¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥µ¥è¥Ê¥é¾Þ¡×¤òÈ¯É½¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïµð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï³ÚÅ·¤Î¾®¶¿ÍµºÈÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÁª¼ê¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î13Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤·¤¿¡£9-10¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºäËÜÁª¼ê¤Ï¥É¥ê¥¹Åê¼ê¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÂÇ·âÀï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜÁª¼ê¤Î¼õ¾Þ¤Ï2015Ç¯8·îÅÙ¡¢2016Ç¯5·îÅÙ¡¢2023Ç¯6·îÅÙ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾®¶¿Áª¼ê¤Ï¡¢9·î15Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó°Ê¹ß¤ËÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤Ç¤¤º·Þ¤¨¤¿±äÄ¹12²óÎ¢¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®¶¿Áª¼ê¡£×¢ÈªÆØÌéÅê¼ê¤ÎÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï¤³¤ÎHR¤¬µåÃÄÄÌ»»2000¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¶¿Áª¼ê¤Ï2024Ç¯6·î°ÊÍè¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö2025 ¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥µ¥è¥Ê¥é¾Þ Ç¯´ÖÂç¾Þ¡×¤Î³µÍ×¤âÈ¯É½¤Ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î·î´Ö¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥µ¥è¥Ê¥é¾Þ¡×¼õ¾ÞÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÂ¿É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥»¡¦¥Ñ³Æ1Áª¼ê¤¬Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï22Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇWEB¤äX¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï12·î4Æü³«ºÅÍ½Äê¤ÎÉ½¾´¼°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£