双子を出産した中川翔子さんが、今日もインスタグラムを更新し、育児の様子を投稿。経験や知恵をシェアしています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子育児 “ミルクおむつ記録はノート派” “寒いからお部屋配置替え” 日々経験と知恵をシェア フォロワー双子を推す勢い



翔子さんは、双子の赤ちゃんのミルクやおむつについて「家族だけじゃなく色んな人が交代で双子を見てミルクやうんち記録するから」「アプリじゃなくノート派です！」と、実情に合わせた選択を紹介。アプリを勧めてくれたフォロワーに「一旦大丈夫です」と、うれし泣きの絵文字で感謝とともに伝えています。





続いて翔子さんは「すごく寒いからお部屋の配置替え」「エアコンフィルターを掃除して」「ソファの位置変えて」「赤ちゃんたちを窓から離れた場所に」「ベビーベッドもうすぐ来るからね」と、双子の安全と居心地を最優先して動いている様子を伝えています。







翔子さんは「双子たちニッコリするの増えた感じがします」「かわいい」と、双子を両脇に抱えるようなポーズでの3ショット、長男次男それぞれとの2ショットを投稿していて、フォロワーからは双子を推す勢いの「かわいい」の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】