¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¡Ö¤È¤¯Îø¥Õ¥¡¥ó¥ß¡½¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®·ª½Ü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬ÅÐÃÅ¡£ÃæÂ¼¤¬¡¢Ì¾¤»¤ê¤Õ¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡È·éÊÊ¾É¡É¤ÎÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¸æÁâ»Ê¡¦ÁÔÎ¼Ìò¡Ê¾®·ª¡Ë¤È¡¢»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤òÊú¤¨¤ëÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Îø¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤ë2¿Í¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£ÃæÂ¼¤Ï¡¢ÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÔÎ¼¤Î¿ÆÍ§¤Ç¥Ï¥Ê¤¬Æ´¤ì¤ë¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¹âÅÄ´²¡ÊÀÖÀ¾¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢´²¤¬¡ÖÌÂ¤ï¤»¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤È¶¯°ú¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤ÄÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµó¼ê¡£¡Ö¡ØÌÂ¤ï¤»¤ó¤Ê¡ª¡Ù¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ËÀÜ¤¹¤ëÃË¤Î¿Í¤¬¤³¤³¤À¤±¶¯°ú¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤»¤¿¤é¥¤¥Á¥³¥í¤Ç¤¹¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖÌÂ¤ï¤»¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¡£¾®·ª¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ªµÓËÜ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î2¥ö·î¤°¤é¤¤¤Îµ²±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
