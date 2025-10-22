ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¹â»Ô¼óÁê¤È¤Ï¡ÖÉÂ±¡Ãç´Ö¡×¡Ö2¿Í¤Ç²ñ¤¦»þ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¡£¡È¹â»Ô¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤«¡ÈÁáÉÄ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£21Æü¤ËÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤¬¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À¨¤¤¤Í¡×¤È¼óÁêÁª½Ð¤ò½ËÊ¡¡£¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤ÎºÇ½é¤ÏÉÂ±¡Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤Ç²ñ¤¦»þ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¡£¡È¹â»Ô¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤«¡ÈÁáÉÄ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÆàÎÉ¤Ç»ä¤ÏÂçºå¤À¤«¤é¡¢¡È¤É¤Ê¤¤¤·¤Ï¤Ã¤¿¤ó¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¡£É¨¤¬°¤¯¤Æ¡£¸Ô´ØÀá¤â¹â»Ô¤µ¤ó°¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÉÂ±¡¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤Ç¸þ¤³¤¦¤ÏSP¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤·¤ç¤Ü¤¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡È¤Ï¤è¼£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤ÎÁªµó¤Î»þ¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£½÷À½é¤Ã¤ÆÁû¤¬¤ì¤¿»þ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£