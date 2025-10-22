インド北部ウッタルプラデシュ州で先ごろ、生き埋めにされた女の子の赤ちゃんが発見された/Photo Illustration Ian Berry/CNN

シャージャハーンプル（ＣＮＮ）インド北部ウッタルプラデシュ州シャージャハーンプル県で養豚業を営むシヤム・バブさん（２５）が最初に目にしたのは、小さくて弱々しい腕だった。まるで捨てられた人形のように泥の中から突き出ている。ところが、これは人形ではなかった。アリが群がった腕は、動物にかまれたとみられる出血を伴っていた。

タオルにくるまれた生後間もない女児が、３０センチほどの地中に埋められていた。ほとんど身じろぎをしないものの、かすかに呼吸はしていた。

「近づいてみると、赤ちゃんの指が動いていた。さらに近づくと、心臓の鼓動を感じ取れた」と、バブさんはサトウキビ畑や水田が広がる村で先月この恐ろしい発見に至った経緯を振り返った。

「赤ちゃんが生きていることに気づいた。誰かが赤ちゃんを生き埋めにしたのだ」

恐怖に駆られたバブさんは急いで通報。すぐに人々が駆けつけてきた。

ＣＮＮが確認した映像には、警察官が慌ただしくも慎重に土を掘り返す様子が捉えられていた。生後およそ１５日と推定される女児は、全身泥まみれだった。口と鼻は土でふさがれ、息も絶え絶えだった。地面から引き上げられると、女児は弱々しく、苦しそうな泣き声を上げた。

大学病院に救急搬送された女児には、重度の感染症や呼吸困難、けがに加え、敗血症がみられた。地元警察は女児の両親と動機の捜査を開始した。

地元警察はＣＮＮに対し、三つの可能性を示唆。両親は病弱な我が子が死亡したと思い込み、地元の慣習に従って埋葬した可能性。新生児は合指症（２本以上の指が癒着する病気）を患っていたため、それを理由に遺棄された可能性もある。インドの一部地域では障害に対する偏見がはびこっているからだ。

そしてもう一つは性別だ。世界で最も人口の多いこの国では、男児を好む傾向が根強く、女児の遺棄や殺害につながることもある。

シャージャハーンプルで２０年間小児科医として働くラジェシュ・クマール医師は、これまでに４〜５件こうした事例を目にしてきたと語った。

ただし、「独りぼっちで取り残され捨てられるというこのような状況に置かれた男の子は見たことがない」という。

医療機器が小さな女の子の命をつなぎ止めようと稼働する中、クマール氏は当時、ＣＮＮの取材に応じ、「病院のスタッフは皆、彼女を家族のように見守っている」と語った。

間もなく、クマール氏らは女児に「パーリ」という名前を付けた。ヒンディー語で「妖精」という意味だ。

パーリちゃんが発見されたシャージャハーンプルは、インド北部の肥沃（ひよく）で人口の多い平原に位置する。３００万人の住民のほとんどが農業に従事し、村々を結ぶ曲がりくねった道沿いには水田や小麦畑が広がる。

こうした農業生活の水面下では、伝統的な性役割が大きな力をふるっている。そして、この文化こそが、パーリちゃんを発見したときのバブさんを恐怖で凍り付かせた。

バブさんは「子どもを自力で助け出す勇気がなかった。みんなが私を見て、間違ったことをしていると責めるのではないかと思い、怖くなって」自分の母親を走って探しにいったという。

２０１１年の最新国勢調査によると、シャージャハーンプルでは男性１０００人に対し女性は約８７２人。その乖離（かいり）は、ただでさえ均衡を欠く全国平均を上回る。

活動家や地元住民によると、この不均衡は、文化的・経済的、そして社会的に根ざした偏見が一因だ。女児の価値や、女児を育てるという状況を組織的に軽視しているという。

パーリちゃんが発見された場所からほど近いペナ・ブジュルグ村に住む女性（６０）は「男の子を産めというプレッシャーがある」と明かす。「女性は多くの困難に直面する。女の子は欲しくないので、女性は寺院に行って男の子を産むための儀式を行う」

息子を好む傾向は、家父長制に根ざしている。男子は家系を継承し、財産を相続して、両親の臨終の儀式を執り行うことが期待される。

一方で娘は大きな経済的負担と見なされることが多い。

「女の子をもうけることで起きる特に大きな問題の一つは、持参金の伝統だ」と話すのは、野菜売りのアチャル・クマール・ゴータムさん（３２）。持参金とは、一般的に結婚式で花婿の家族が要求する金銭または財産を指す。

違法とされているにもかかわらず、持参金は「何世代にもわたって受け継がれてきた伝統で、従わなければならない」という。

ペナ・ブジュルグ村に住む別の女性（２８）は、男児を産まなければならないというプレッシャーから、胎児の性別を調べるために医療検査に頼る女性もいると話す。

「男の子ならオッケー。女の子なら中絶する。ここではそういうことが行われている」と女性は語り、「家の中でそんなことをしていて、外の人は知る由もない」と訴えた。

インドは、女の子の胎児殺害に対処すべく、１９９４年に胎児の性別を判定するための医療技術の使用を禁じる法律を制定。しかし、農村部の路地裏では、危険で違法な中絶が横行している。

活動家のスニタ・アラリカル氏によると、違法な性別判定は「あらゆる階層の家庭で行われている」。

アラリカル氏は今回の悲劇について、現状がいかに変わっていないかの証左だと捉えているという。

「男児は栄光と成功、女児は失敗と重荷という固定観念がこの国全体にまん延している」（アラリカル氏）

国連の世界人口白書によると、２０２０年時点でインドには４５８０万人の「行方不明の女性」がいると推定されている。この驚くべき数字は、出産前の女児の中絶と、出産後の乳児殺害による女児の死亡率の高さによってもたらされている。

先の女性住民によると、村の一族は、妊娠する女性をしばしば「脅迫し怖がらせる」。まわりの人々は息子しか欲しくないと言い放ち、その圧力は大幅に激化することもあるという。「殴られることもあれば、男の子を産まなかったために女性を殺す人もたくさんいる。女性のせいではないのに、殴り、脅し、虐待するのだ」

シャージャハーンプルの村々で１８年間、保健ボランティアとして活動してきたカマルジート・コウル氏は、性差別と女児殺害は「組織的な問題」だと指摘する。

コウル氏によると、複数の女児を産んだ女性の末路は壊滅的なものになり得る。「娘を二人目、三人目と生んだとなれば、女性の人生は地獄と化す」と言い、「男性たちは古い伝統や慣習を踏襲し続けている。女性は虐待され、『頭が悪い』と言われる。家族内での立場は、子どもが息子か娘かで決まる」という。

コウル氏は、この容赦ない虐待が女性から声を奪い、女性を「自分の身に起こるすべてのことに対する無言の傍観者」に変えてしまうと指摘。そして、その沈黙は地域社会そのものによって容赦なく強要されている。

「人々は敵を作りたくないので、声を上げない」「声を上げれば、地元の店主は牛乳を売ってくれなくなり、近所の人も助けてくれない。つまり、孤立してしまう」（コウル氏）

ウッタルプラデシュ州各地の地元メディアの報道は、同様の暗い状況を伝えている。

昨年１１月には道端で発見された乳児が治療を受け、一命を取りとめた。同じ月、生後２０日で畑に置き去りにされた女児が発見された。１２月にはゴミ捨て場で生後１０日の女児が遺体で発見された。

パーリちゃんが発見されてから最初の２４時間、シャージャハーンプルの病院の医療スタッフらの間には希望が広がっていた。しかしその後、パーリちゃんの容体は急速に悪化した。

生後２週間のパーリちゃんは重度の栄養失調で、体重は１．７キロ未満。感染症を防ぐことは困難だった。

ＣＮＮ取材班が先月現場を離れた後、警察はパーリちゃんの死亡を確認した。警察は両親の居所をつかめておらず、捜索範囲を拡大しているという。

モディ政権は１５年、いびつな出生割合に対処し、女性のエンパワーメントを促進するため、「ベティ・バチャオ ベティ・パダオ（少女を救おう、少女を教育しよう）」キャンペーンを立ち上げた。

政府は、この取り組みによって性差別への関心が高まり、一定の成果が見られたとしている。政府発表のデータによると、全国の出生時男女比は１４〜１５年の男児１０００人に対し女児が９１８人だったのに対し、１９〜２０年には９３４人に上昇した。

中等教育に進む女子の割合は同時期に７７％から８１％に増加したという。

しかし、この取り組みは批判にも直面。議会委員会は２１年、取り組みの資金の高い割合（１６〜１９年で約７９％）が、女児のための具体的な保健・教育施策ではなく、メディアによるアドボカシー（擁護・代弁）活動に費やされていると指摘した。

少女たちの保護と教育を促すキャンペーンを宣伝する看板や放送は、今や都市部やテレビ・ラジオのいたる所に広まっている。

しかし、パーリちゃんの死に対する反応は薄かった。パーリちゃんの身に起きた事実は全国ニュースで取り上げられることもほぼなければ、長期に及ぶ怒りを呼び起こすこともなかった。

キャンペーンの効果は表面的なものだと感じる人もいる。「スローガンを唱える人はいるが、実際には誰も従っていない」と、先の病院の看護師は明かす。「ただの格言になってしまった」