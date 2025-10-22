赤西仁、イベント欠席の原因は小栗旬？「とく恋」ファンへメッセージ＆“異例の登場”も【匿名の恋人たち】
【モデルプレス＝2025/10/22】俳優の小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが22日、都内で行われたNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」ファンイベント「とく恋ファンミーティングイベント」に登壇。赤西仁からのメッセージが紹介された。
【写真】赤西仁、異例の形式でイベント登場
本作の舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」を模した会場に集結した一同。同日は、本作を手掛けた月川翔監督も来場しており、客席から挨拶すると、イベントに参加できなかった寛役の赤西から預かったメッセージを代読した。
赤西からのメッセージは「本日は、極度の潔癖症、視線恐怖症が小栗旬限定で発症してしまったため、欠席させていただく運びとなりました」と作品になぞらえたジョークが交じりつつ「冗談はさておき、今回は久しぶりの日本での作品で、Netflixさんには大変お世話になりました。のびのび楽しくやらせていただきました。日本、そして韓国の優秀なスタッフとご一緒させていただき、とても貴重な経験させていただきました」と感謝の言葉や「役を演じる上で、韓国のプロデューサー、監督とたくさんの打ち合わせを重ね、寛としてお芝居をしないお芝居を心がけてやらせていただきました」と役作りのこだわりがつづられた内容に。
最後に行われたフォトセッションでは、小栗、ヒョジュ、中村の3ショット撮影後、赤西の等身大パネルが登場し、異例の4ショットが実現した。
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した本作。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
【Not Sponsored 記事】
【写真】赤西仁、異例の形式でイベント登場
◆赤西仁、イベント欠席理由は小栗旬？
本作の舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」を模した会場に集結した一同。同日は、本作を手掛けた月川翔監督も来場しており、客席から挨拶すると、イベントに参加できなかった寛役の赤西から預かったメッセージを代読した。
最後に行われたフォトセッションでは、小栗、ヒョジュ、中村の3ショット撮影後、赤西の等身大パネルが登場し、異例の4ショットが実現した。
◆小栗旬×ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した本作。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
【Not Sponsored 記事】