友人に「オルカンなら間違いない」とアドバイスされた！“S＆P500”も評判ですが、「月3万円×3年間」ではどちらがもうかりますか？ 具体的にシミュレーション

オルカン vs S&P500：概要とリスクの違い

オルカン（eMAXIS Slim全世界株式＝オール・カントリー）とS&P500（Standard & Poor’s 500 Stock Index＝S&P500種指数）は、いずれも株式市場全体に分散投資する商品ですが、投資対象の範囲が根本的に異なります。オルカンの投資対象は、その名の通り「全世界の主要な上場企業」です。

そのため、地域や国をまたいで幅広く分散されており、分散効果が高いのが特徴です。構成銘柄のうち米国株の比率は約65%を占めていますが、世界のどこかが不調でもほかの地域の成長で補えるため、比較的リスクは低いとされています。つまり、世界経済全体の成長に連動するよう設計された投資信託です。

一方、S＆P500の投資対象は「米国の代表的な500社」に限定されています。そのため、分散効果は米国一国にとどまっており、限定的です。S＆P500は過去の成長率が高いという強みを持ちますが、米国経済の動向に大きく影響を受けるため、オルカンと比べるとリスクは高く、「集中投資型のリスクがある」といえます。



【シミュレーション】3年間でどれくらいもうかる？

過去のデータに基づいて、オルカンとS＆P500に月3万円を3年間（総投資額108万円）積み立てた場合の結果をシミュレーションします。

ここでは、オルカンを年率5.3%、S＆P500を8.1%と仮定します。

この条件で計算すると、オルカンに積み立てた場合の3年後の評価額は約126万1000円となり、運用益は約18万1000円です。一方、S&P500に積み立てた場合の評価額は約136万4000円となり、運用益は約28万4000円です。

つまり、S＆P500のほうがオルカンよりも約10万3000円多く利益が出る結果となりました。ただし、投資期間が短い（3年間）ため差は限定的です。短期的なリターンよりも、長期的に継続して積み立てることが重要となります。



あなたに最適なのはどっち？ 後悔しないための選び方

投資で成功するためには、「短期的なリターンよりも、心が安定する投資先を選ぶこと」が大切です。

オルカンが向いている人は、リスクを抑えて長期的に安心して運用したい初心者です。世界中に分散されているため、特定の国の経済リスクを最小限に抑えられます。「全世界株式」という構成上、地域の比率（米国株の比率など）が自動的に調整されるため、一度選んだら放置したい人にも適しています。

S＆P500が向いている人は、より高い成長率を狙いたいタイプです。過去の実績を重視し、今後も米国が世界経済をけん引すると考える人に人気があります。米国一国に集中するリスクを理解したうえで、そのリターンを狙いたい人に適しているでしょう。

なお、S＆P500は米ドル建て資産のため、円安になれば利益が増えますが、円高時には目減りする「為替リスク」もあります。為替変動に関心を持ち、リスクを理解できる人に向いています。



短期的な差は少ないため、投資の目的に合ったほうを選ぼう

オルカンとS＆P500のどちらを選んでも、月3万円を3年間積み立てる程度の短期では大きな差は出ません。ただし、長期的に見れば、成長率の高いS＆P500が優位になる可能性があります。

重要なのは「長期・積立・分散」を継続することです。リスクを抑えて安心して投資を続けたいならオルカン、高いリターンを狙いたいならS＆P500、と自分の投資スタイルに合った選択が何より大切です。まずは少額からでも、一歩を踏み出してみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー