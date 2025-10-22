レクサスが「新型ミニバン LS」を世界初公開へ！ 「ビッグセダン」ではなく斬新「6輪ミニバン」に大胆変化!? これまでにない超低床モデル「LSコンセプト」とは？

「ラグジュアリー・スペース」を体現する次世代「LS」誕生か

トヨタは2025年10月13日に自社のオウンドメディアである「トヨタイムズ」のライブ配信を実施し、まもなく開催を控える「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」に登場が予定されているモデルなどのプロジェクトを発表。

その中で「レクサスLS コンセプト」と名付けられたモデルのティザーCMを公開しました。

6輪の…ミニバン!? どんなメリットが有る？

レクサス「LS」と言えば、レクサスブランドのフラッグシップセダンであり、レクサスブランドの立ち上げに合わせて初代モデルが登場し、日本ではレクサスブランドが立ち上げられるまでトヨタ「セルシオ」として販売された車両です。

現在は2017年に登場した5代目（日本では2代目）モデルが現行型としてラインナップされていますが、今回公開されたティザーCMに映し出されたのはスライドドアを備えたミニバンタイプのボディとなっており、さらに前１輪、後2輪のタイヤのようなものが確認できることから6輪を備えている点も大きなトピックとなっています。

この斬新なスタイルは、レクサスのフラッグシップモデルとしてセダンにこだわらずに考えてみようという思考によるもので、LSは「ラグジュアリー・スペース」という解釈があると説明しました。

すでにレクサスブランドのミニバンとしては「LM」が存在していますが、トヨタ「アルファード」から派生したLMとは異なり、レクサスのオリジナリティを持ったモデルとして新時代のLSにしたいという想いがあるようです。

レクサスLSコンセプトはプレミアム3列シートミニバンとなっており、広い室内空間を実現するためにリアの2輪は小径のタイヤを使用することで、低床かつフラットな床面を実現。3列目シートへのアクセスもシートを移動させることなく行えるようになっているとのこと。

過去にも商用車などではフラットな荷室スペースを実現するために、リアに小径タイヤを装着するケースはありましたが、フラッグシップモデルとしては異例の採用で、高級車らしいスタイルはもちろん、乗り心地や操縦安定性についてもどんな仕上がりになるのか気になるところです。

詳細については現段階では明らかとなっていませんが、動画内ではBEV（バッテリーEV）の6WDになる可能性も示唆されており、ジャパンモビリティショー2025でどこまで全貌が明らかとなるのか注目したいですね。