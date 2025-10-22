夫「なぜお金がない？」妻「わからない…」浪費妻が放った“信じられない一言”【ママリ】

主人公・三重崎ハルミは、息子と大手企業サラリーマンの夫との3人家族。念願のマイホームを手に入れ、近所のセレブママ友に仲間入り。ママ友と付き合いを重ねていく中で、少しずつ洋服代・食事代・レジャー代などがかさみます。さらに、小学校受験をするという話を聞き、息子に英語を習わせます。気づくと、家計の貯金が大幅に減っていました。それでも、見栄を張ることを辞められないハルミ。ついに、夫に浪費癖がバレます…。著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人の話を元に描いた漫画作品『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』をダイジェスト版でごらんください。

©otosakamimiko

©otosakamimiko

貯金が減った理由が「わからない」と言い放った妻

周囲の生活水準に合わせようと、必死に見栄を張り続けてきたハルミ。住宅も車も購入したばかりで、節約しなければいけない時期でしたが、辞められなかったと語ります。



ですが、夫の言う通り。他の家庭と同じようにしなけばいけない理由なんて、なかったのです。

アレもコレも…欲求ばかりの妻

©otosakamimiko

©otosakamimiko

ハルミは、何でもかんでもママ友と張り合おうとしていました。ですが振り返ってみると、それぞれメリハリをつけてお金を遣っていたことに気づきます。



それでも、ハルミは反省の色を見せず、自分が働きにでるのはイヤだと言い張ります。専業主婦であることに、優越感を抱いています。すると、夫から厳しい提案をされます。

家族でリセットする

©otosakamimiko

©otosakamimiko

今の環境は、ハルミにとってはよくないと考えた夫は、家族で再び引っ越すことを提案。同じことを繰り返してしまう前に、新天地でリセットしたほうが、家族みんなが幸せになれそうですね。



このあと、家は無事に買い手が見つかり、売却します。心を入れ替えたハルミは、仕事もし始めます。



当たり前ですが、お金は無限に遣えるわけではありませんね。家計の方針についても、夫婦で話し合うことは大切です。改めて、家計について話し合うことの大切さに気づかせてくれる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）