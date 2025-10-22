俳優の鈴木福さんが、都内で行われた『第一三共ヘルスケア「全国統一 セルフケア検定」公開記念イベント』に登壇しました。



【写真を見る】【 鈴木福 】 大感激する女子高生に困惑 「マル・マル・モリ・モリしてた福さんが…」「僕より年下だよね？」





「セルフケア」とは、自分自身で健康を守り対処することを指します。今回発表された「セルフケア検定」では薬の知識から、食事・運動・生活習慣・美容まで「セルフケア」にまつわる正しい知識をクイズ感覚で楽しく学ぶことができます。

“僕は人生ずっとセルフケアを大事にしないといけない”と日頃からセルフケアを意識してきたという福さん。

“小さい頃から表に出る仕事をして、お仕事もらえるなか、体調は崩せないというなかで仕事しているので。けがも体調管理も、肌荒れも含めすごく気を遣ってきた。”と明かしました。

イベントでは、「セルフケア」を学校で学んできたという女子高校生３人も登場。「鈴木福 VS 現役高校生セルフケア検定対決！」が行われました。







洗顔の順番で正しいのは？」「筋トレの効果で正しいものは？」「市販薬の瓶の中に入っている透明な詰め物の役割は？」など、全5問のクイズが出されました。

少し悩む様子を見せながらも、なんと両者ともに全問正解！

福さんは“朝の情報番組を毎週やっているおかげと、普段から大学でも学んでいるようなことがここに成果として出てきて良かったです”とホッとした表情を見せました。





イベント参加の感想を問われた生徒は、“あんなに『マル・マル・モリ・モリ』してた福くんがこんなに大きな福さんになっていて感動しました！”と大感激。

その様子に、福さんは“僕より年下だよね？あの頃は（皆さんは）２，３歳でしょ？”と困惑した表情を見せましたが、会場は大爆笑。

さらに生徒から“これからもどんどん大きくなってください”と笑顔で励まされ、面食らった表情を見せた福さんでした。







【担当：芸能情報ステーション】