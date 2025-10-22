お笑いコンビ・ウエストランドの河本太さんが、東京・新橋にあるとっとり・おかやま新橋館で行われた「新橋岡山デニムストリート」記者発表会に登壇しました。相方の井口浩之さんはインフルエンザによる体調不良のため欠席しました。



【写真を見る】 【 ウエストランド・河本太 】 相方・井口浩之がインフルエンザ罹患 急遽"超VIP"に臨時コンビを打診





河本さんは、冒頭で登場するなり、“不安ですよね、みなさん？僕も不安です”と単独出演の不安を語り会場の笑いを誘いました。







同席した岡山県の伊原木隆太知事は、“これは河本さんは(仕事を)受けていただけて、井口さんは受けていただけなかったってこと？ギャラが少なかったとか”と、ボケると河本さんは、“いや、僕だけ来ることはないですし…”と戸惑いつつ、相方がインフルエンザで療養中であることを説明しました。







これに対し伊原木知事は、“自覚があったら、このタイミングで熱は出さないし、そもそもプロなら風邪引かないのが当然”と井口さん張りの矢継ぎ早な辛辣コメントを放つと、河本さんは、“知事、ムチャクチャ言いますね。僕の(コメントを)全部超えて来ますからね”と、困惑の表情を浮かべていました。





この日は、岡山県名産のデニムパンツ早着替えにも挑戦。見事20秒で履き替えに成功し、知事から「ベストジーニスト賞」もぜひ狙ってほしいと言われると、河本さんは、“自分で言いたくはないんですが…獲れるかぁ！”と、ツッコミを入れていました。







井口さんの病状については、医師の判断で4日間は休養し、熱が下がれば復帰できると明かし、“土曜日に学園祭があるので、そこにはどうしても間に合わせてもらいたい。僕は営業でほぼ食べているので、家族を食わせていかないと”とこぼしました。そして、“ピンでは厳しく、すでに代案として井口が来られなければ後輩が行くことにはなってます。僕のピンは無いです”と苦笑いで内情を明かしました。







河本さんが“だからよく呼びましたよね、今日のイベント”と自虐気味に話すと、伊原木知事は、“一人でも出来ると証明できる貴重な数日間でもある。思ったよりもぜんぜん大丈夫でしたからね”とフォロー。さらに、“数日間なら私、井口さんの代役したいくらい河本さんと組みたいと思う”と前のめりに。河本さんは、“土曜日、徳島なんですけど、いいですか知事？”と、地方自治体首長の「超VIP」に出演を打診していました。



