『匿名の恋人たち』中村ゆり、寛（赤西仁）と“一夜を共にしたシーン”全カット 監督が弁明「もったいないですが…」
動画配信サービス「Netflix」で配信中の日韓共同制作ドラマ『匿名の恋人たち』の「とく恋ファンミーティングイベント」が22日、都内で行われ、小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが登壇。中村が、未公開シーンについて言及した。
【集合ショット】赤西仁もパネルで登場⋯！ハートポーズを決める小栗旬ら豪華出演陣
本作は、人に触れることができない“潔癖症”の製菓メーカー御曹司・壮亮役（小栗）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ・ハナ（ハン・ヒョジュ）という、恋には不器用すぎる2人が、少しずつ距離を縮めていく姿をコミカルに描く。中村は、壮亮とハナのカウンセラーであり、壮亮の親友でハナが憧れるジャズバーのオーナー・高田寛（赤西）との関係も気になるアイリーンを演じる。
撮影の裏話を問われた中村は「寛とアイリーンは一夜を共にしたのですが、そのシーンを実は撮っているんです」と告白。「ごっそりなくなっています」としょんぼり顔を見せた。
小栗も「確かにそうだ！」と驚きを隠せない様子。中村は「皆さんのご想像にお任せします。でも、撮りました」と会場に集まった観客の想像をかき立てた。
この日、会場に来ていた月川翔監督は「編集で1回入っていたのですが、ハナの恋愛を応援できないくらいセクシーなので」とカットの理由を紹介。「もったいないですが…」と悔しさをにじませ、ディレクターズカット版等への期待を高めた。
