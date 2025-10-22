KEENの秋冬パッカブルコレクション登場！アウトドアシーンに最適

アウトドアブランドKEENが、環境に優しい素材を使用した新しいパッカブルコレクションを発表！シューズだけでなくアパレルにも環境配慮が行き届いたアイテムが登場しました。ジンジャー成分を配合した起毛素材を使用した「ジンジャー ブラッシュド パッカブル ジャケット」や、フッ素化合物を使用しない「C0撥水加工」を施したジャケットなど、アウトドアシーンだけでなく日常でも活躍するアイテムが勢揃い。

KEENの新作「パッカブルコレクション」が登場！

KEENがこの秋冬に提案するのは、環境に配慮したパッカブルコレクション。全5タイプがラインアップし、アウトドアシーンや街中での活用にぴったりなアイテムが勢揃いです。

ジンジャー成分を配合したふわっとしたジャケットや、軽量で持ち運びに便利なナイロン素材のジャケットなど、どれも機能性とデザインが調和した優れた商品ばかり。

KEENの新しいウェアは、環境に優しい素材を使用し、毎日の快適さを提供してくれるアイテムが揃っています。

環境に配慮した素材で機能性も抜群

ジンジャー ブラッシュド パッカブル ジャケット

価格：14,300円(税込)

ジンジャー ブラッシュド パッカブル スカーフ

価格：3,520円(税込)

サイズ：FREE

ナイロン パッカブル フルジップ ジャケット

価格：15,950円(税込)

ナイロン パッカブル クルー

価格：9,350円(税込)

ナイロン パッカブル シャツ

価格：9,900円(税込)

KEENのアパレルは、ただ機能的なだけではなく、環境にも配慮した素材を使用しています。コットン混素材や、フッ素化合物を使用しないC0撥水加工技術など、地球にやさしいアイテムが揃っています。

例えば、「ジンジャー ブラッシュド パッカブル ジャケット」は、ジンジャー成分を配合した起毛素材を使用しており、軽くて温かいだけでなく、折りたたんで枕としても使えるほどの便利さ。

環境を考慮しつつ、日常使いにも最適なアイテムです。

サイズ：S / M / L / XL

KEENの新作で快適＆エコな秋冬ライフを！

KEENの新作パッカブルコレクションは、環境に配慮した素材選びと機能性を兼ね備えた秋冬の必須アイテムです。

「ジンジャー ブラッシュド パッカブル ジャケット」や「ナイロン パッカブル フルジップ ジャケット」など、どれも持ち運びやすく、アウトドアでも街でも大活躍します。

アウトドアでの活動をサポートするだけでなく、日常のコーディネートにも合わせやすいデザインが魅力。