À¾³À¾¢¡¢¡ÈËå¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó»÷¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾³À¾¢¡Ê26¡Ë¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤ÇËåÌò¤À¤Ã¤¿»³²¼°¦¿¥¡Ê15¡Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÈËå¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿À¾³À¾¢
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¿Í¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£°äÉÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¡¢Àè¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¾³À¤È»³²¼¡£ÌÚÂ¼ÎËÂÀ¡ÊÀ¾³À¡Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î°äÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³¤³°¤Ë¥Ð¥ì¥¨Î±³Ø¤¹¤ëËå¡¦Î¤ºÚ¡Ê»³²¼°¦¿¥¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦700Ëü±ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¹¥¤¤ÊÉã¿Æ¤¬Î±³ØÈñÍÑ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤Î¤ºÚ¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²×Î©¤Á¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³¤ÅÍ¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤¿¤Á¤Î·üÌ¿¤ÊÁÜº÷¤â¤à¤Ê¤·¤¯Î±³ØÈñÍÑ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤æ¤º¤Ï¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤¿°äÉÊ¤«¤é¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö°äÉÊÀ°Íý¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¿Î½ÂÀ(À¾³À¾¢)¤ÈËå¡¦Î¤ºÚ(»³²¼°¦¿¥)¤Î·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËå¤ÎÎ¤ºÚ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¥Â¥«¥é¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó»÷¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö·»Ëå°¦¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
