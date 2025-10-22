ジャーナリストの須田慎一郎氏（64）が22日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。高市早苗新首相（64）と日本初の「ファースト・ジェントルマン」として注目される夫で山本拓元衆院議員（73）との夫婦関係について明かした。

この日は「政治経済日本シリーズ 物価と税金は下がるのか」をテーマに、須田氏のほか、前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員らをゲストに迎えて放送した。

垣花正アナウンサーは山本氏が21日の報道各社インタビューで“ステルス旦那”としてサポートしたい」と話したことを取り上げると、須田氏は「不思議な夫婦関係なんですよ。一旦、ご結婚されるんですけども、離婚されて、もう1回再婚。山本拓さんと再婚すると。で、再婚するにあたっては高市姓に山本さんが入るという、その再婚のタイミングで。だから、そういった点で言うと、高市さんが“通称使用”だって批判を受けるのは“いやいや、これが私の苗字なんだ”って（反論している）」と話した。

垣花アナは「なるほど。面白いですね。なんか調理師の免許もお持ちで、料理好きで、手料理で高市さんを支えている」と情報を付け加えると、須田氏は「仲良いですよ、夜中に12時過ぎかな、ご連絡差し上げると、高市さんから連絡来ると、私の動画とかレポートとか見て、“これはこうどうなの？”ってよく質問受けるんですよ。で、隣で旦那さんがその動画をつけて一緒に見ているっていうね。リビングで」と笑った。

これには垣花アナはも「仲良いですね」と感心。これに、泉氏は「夫婦で一緒に須田さん見てるんですか？しかも深夜0時過ぎに？」と驚き。垣花アナも「マニアックな夫婦ですね」とツッコミを入れ、笑わせた。