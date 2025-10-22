ROSIER by Her lip toの新作「B.B.Bra」登場♡理想のまる胸を叶える機能派ブラ

“どんなバストサイズでも理想のまる胸を。”ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、機能性と美しさを兼ね備えた新作ブラ「B.B.Bra（ビービーブラ）」が誕生しました。脇高設計や独自開発のモールドカップが、自然な丸みと高さのある美バストを演出。2025年11月5日(水)より有楽町マルイで先行発売、11月21日(金)から公式オンラインストアで一般発売されます♡

ROSIER by Her lip toのブラ「B.B.Bra」とは

ROSIER by Her lip toが提案する新作「B.B.Bra」は、ボリュームを出したい方も、すっきり見せたい方も、それぞれの理想を叶えるスタイルアップブラ。

脇からしっかり支える脇高設計と、サイズごとに厚みを変えた独自モールドカップにより、ふっくらとした“まる胸”を実現します。

表面はシームレスで洋服に響かず、肌側はマシュマロのようにやわらかい素材感。サイドにはROSIERオリジナルのローズ柄レースをあしらい、実用性と美しさを両立した仕上がりです。

細部までこだわりが光るデザインと快適性

「B.B.Bra」は、前中心が低く設計されたL字ワイヤーで、ワイヤーの当たりを感じにくく快適な着け心地に。

動いてもバストが崩れにくいサイドボーンや、ストラップのずれを防ぐUバックスタイルを採用しています。さらに、4段階ホックでアンダーのフィット感を自在に調整可能。

ストラップは裏起毛仕様でやさしい肌触り♡一日中快適に過ごせる心遣いが詰まっています。

ペアショーツも登場！後ろ姿まで美しく

「B.B.Bra」とペアで楽しめる「B.B.Shorts」は、脇幅広めのボーイレッグタイプ。

ヒップを包み込み、シームレス仕様で服に響きにくい設計です。

透けるローズレースが美しく、後ろ姿まで華やかに演出♪快適さとデザイン性を兼ね備えたランジェリーです。

ROSIER B.B.Bra

価格：5,800円（税込）

サイズ展開：B65～F75（全15サイズ）（カラー：rose / black）

ROSIER B.B.Shorts

価格：3,200円（税込）

サイズ展開：S／M／L(カラー：rose / black)

ROSIER by Her lip toの新店舗＆発売情報

「ROSIER B.B.Bra」は、2025年11月5日(水)より「ROSIER / Her lip to BEAUTY 有楽町マルイ店」にて先行発売。

同店舗では、ランジェリーとビューティアイテムを一度に楽しめます。一般発売は11月21日(金)から公式オンラインストアにてスタート。自分の理想のバストシルエットを手に入れるチャンスをお見逃しなく。

理想のまる胸で、自分をもっと好きになる♡

「B.B.Bra」は、ROSIER by Her lip toが贈る“自分らしい美しさ”を形にした一着。脇高設計やモールドカップの工夫により、どんな体型でも理想のバストラインを叶えます。

身につけるたびに、自信が芽生え、自然と笑顔になれるランジェリー。あなたもぜひ、有楽町マルイまたは公式ストアでチェックしてみてください♪