マッチングアプリ『with』は、「超性格分析」や「8つのタイプ診断」をアプリ不要で体験し、自分と相性の良い人が何人いるか即座に分かる「キミペディア」の提供を開始した。

開発の背景として、こども家庭庁の調査によると、4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚する一方で、未婚者の出会いの場所や機会のなかった理由の上位に、自己開示や大人数の場でのコミュニケーションに難しさを感じる若年層が多くいることが挙げられている。「キミペディア」を通じて自己の理解や相性の合う人との出会いの可能性を感じてもらう狙いがある。

「キミペディア」を使うためには、連携先の店舗に掲示されたQRコードからアクセスし、質問に回答する。「超性格分析」や「8つのタイプ診断」の結果が分かり、希望する条件を入力することで、『with』内での相性の良い相手を絞り込めるといった流れだ。

「キミペディア」の連携店舗は、カラオケ店や飲食店、ヘアサロンなどに展開される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）